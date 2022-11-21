Нижний Тагил получил на газификацию частного сектора 200 млн рублей

Максимальная сумма возмещения затрат на газификацию одного дома составляет 225 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

Средства из федерального бюджета выделены в рамках всероссийского проекта "Чистый воздух". Уже в 2023 году голубое топливо заменит уголь и дрова в частных домах.

По данным департамента информполитики Свердловской области, перевод одного дома с печного на газовое отопление оценивается в среднем в 250 тысяч рублей. Работы будут производиться на условиях софинансирования: не менее 10 % оплатят граждане. Остальная сумма — средства проекта.

Максимальная сумма возмещения затрат составит 225 тысяч рублей. Деньги могут быть потрачены на проектные работы, приобретение, установку, монтаж внутридомового газового оборудования, подключение к сетям в границах земельного участка.

Списки желающих будут формировать районные администрации. "Количество домовладений достаточно большое, и велик объем работ, который предстоит осуществить в следующем году, поэтому уже к январю у нас должны быть списки участников этой программы", — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, ранее заявку главы региона Евгения Куйвашева на финансирование проекта "Чистый воздух" в Нижнем Тагиле одобрило Правительство РФ. Всего в ближайшие два года на реализацию мероприятий в рамках федерального нацпроекта "Экология" регион получит 1,6 миллиарда рублей.