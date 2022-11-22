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Общество / Благоустройство и ЖКХ
22 ноября 2022, 13:46

В Екатеринбурге благоустроят 31 двор

  Валерия Белякова
Двор в Екатеринбурге

До конца 2025 года в Екатеринбурге благоустроят территории в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Фото: Галина Соловьева

К началу 2026 года в столице Среднего Урала планируют благоустроить 31 дворовую территорию. Работы намерены провести в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Такие данные привел на заседании городской думы Екатеринбурга начальник департамента экономики мэрии уральской столицы Алексей Прядеин. По его словам, в период с 2023 по 2025 годы включительно в городе планируют привести в порядок два сквера.

"Планируется выполнить в 2023–2025 годах благоустройство сквера на Театральной площади, а также в сквере Каменная река по улице Высоцкого", — уточнил Алексей Прядеин.

Также по нацпроекту в 2023 году в Екатеринбурге завершат работы в микрорайоне Солнечном. Кроме этого, в планах мэрии обновить и благоустроить парки на Уралмаше и в Академическом. Оба объекта победили во всероссийском рейтинговом голосовании, которое поводилось в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

До конца 2022 года в Екатеринбурге завершат благоустройство скверов на улицах Шаумяна — Белореченской, Колмогорова — Машинистов, а также зон отдыха на Ракетной и Байкальской.

Напомним, в августе стало известно, что Екатеринбург получит 215 млн рублей от Ростуризма на обустройство туристического центра города.

Областная газета Свердловской области

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