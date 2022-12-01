Кабмин РФ сделал программу социальной газификации бессрочной

Бессрочное действие программы догазификации позволит большему количеству людей провести до участков, на которых располагаются дома, голубое топливо. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программа социальной газификации станет бессрочной. Кроме того, она будет распространяться на образовательные и медицинские учреждения.

Бессрочное действие программы догазификации позволит большему количеству людей провести до участков, на которых располагаются дома, голубое топливо, сообщается на сайте Правительства РФ.

Согласно документу, участвовать в программе социальной газификации смогут школы, детсады, больницы, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории, расположенные в газифицированных населенных пунктах. Строительство газопровода до территории учреждения и подключение зданий к газораспределительным сетям для таких организаций будет бесплатным.

Отметим, что поручение о расширении программы социальной газификации и ее продлении дал Президент России Владимир Путин по итогам международного форума "Российская энергетическая неделя".