Оплачивать жилищно-коммунальные услуги удобнее через ГИС ЖКХ. Фото: Павел Ворожцов

Два года назад в России заработала Государственная информационная система (ГИС) ЖКХ – портал, позволяющий в режиме онлайн получить информацию о любом доме, о тарифах, об УК и ТСЖ, передать данные приборов учета и оплатить счета, сообщить о недостатках. По Свердловской области в ГИС уже загружено 100 процентов сведений об организациях, домах, лицевых счетах и т. д. Что дает система уральцам – в материале «ОГ».

ГИС ЖКХ была создана для обеспечения максимальной прозрачности деятельности жилищно-коммунальной сферы. С ее помощью россияне могут общаться с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. А ведомства и учреждения, в свою очередь, могут взаимодействовать друг с другом.

– Наше министерство размещает на портале информацию о ходе реализации в субъектах РФ федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», региональных программ капремонта, обращения с отходами производства, другие полезные сведения, – отмечает заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.

По его словам, ГИС ЖКХ имеет большое практическое значение и как обратный канал связи с населением. С его помощью в министерстве определили круг вопросов наиболее волнующих граждан – они связаны с деятельностью управляющих и ресурсоснабжающих организаций, качеством оказываемых ими услуг.

Портал состоит из открытой части, где размещается информация, доступная незарегистрированным пользователям, и закрытой, куда доступ имеет лишь владелец личного кабинета. Открыть его можно после прохождения процедуры идентификации и аутентификации. Для этого потребуется ввести номер мобильного телефона, адрес электронной почты или СНИЛС и установить пароль. Войти в личный кабинет можно и через подтвержденную учетную запись единого портала Госуслуг.

Возможности ГИС ЖКХ обширны. С помощью этого инструмента можно: – получать информацию об управлении своим многоквартирным домом и его управляющей организации; – просматривать и оплачивать счета за жилищные и коммунальные услуги; – вводить показания приборов учета; – проводить электронные голосования на общих собраниях; – просматривать договоры и отчеты управляющей организации по дому и тем самым контролировать выполнение работ и оказание услуг; – узнавать о субсидиях и компенсациях расходов на оплату жилищных и коммунальных услуг; – направлять обращения в управляющие организации, государственные и муниципальные органы власти и получать от них ответы.

– Преимущества ГИС ЖКХ очевидны: можно направить обращение в ту или иную организацию и получить ответ, не выходя из дома, не тратясь на почтовые и иные расходы, – подчеркивает первый заместитель директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Лилия Карпухина. – За 11 месяцев 2022 года в наш департамент с использованием системы поступило 8 063 обращения от граждан, 8 079 документов от контролируемых лиц и более 60 000 обращений органов местного самоуправления о непредоставлении поставщиком услуг сведений о задолженности.

Огромное значение имеет и возможность проводить через ГИС ЖКХ в заочной форме общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах. Порядок их проведения закреплен в статье 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Заочное голосование через ГИС ЖКХ значительно сократит финансовые расходы управляющих организаций и собственников, поскольку отпадает необходимость готовить объемный пакет документов на бумажном носителе. А сэкономленные средства можно использовать для повышения качества содержания многоквартирных домов.

– Кроме того, проведение общих собраний собственников в заочной форме через систему ГИС ЖКХ помогает избежать фальсификации их решений, способствует росту доверия граждан к лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, укреплению принципа добросовестности в сфере управления многоквартирными домами, – добавляет Лилия Карпухина.

СПРАВКА Государственная информационная система ЖКХ была создана в 2014 году, а официально введена в работу 1 июля 2016 года, после прохождения процедуры тестирования. С 1 января 2018 года все организации, связанные со сферой ЖКХ, обязаны в ней регистрироваться и в установленные законодательством сроки фиксировать в ней информацию о своей деятельности. Управляющие компании обязаны размещать: – в течение 15 дней с момента наступления события – данные о выполняемых работах, обслуживании и ремонту в МКД; о регистрации юридического лица; о постановке земельного участка, квартир или комнат на кадастровый учет; об образовании нежилых помещений в доме; – в течение 7 дней с момента наступления события – информацию о тарифах, счетах за ремонт и обслуживание, а также о периоде оплаты.