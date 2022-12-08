Евгений Куйвашев дал поручения по благоустройству территории Гарей к 400-летию поселка

Губернатор отметил, что празднование состоится летом 2023 года, поэтому времени на подготовку остается немного. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В четверг, 8 декабря, под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева прошло заседание оргкомитета по подготовке к 400-летнему юбилею со дня основания поселка Гари. Глава региона дал поручения по преображению населенного пункта.

Губернатор отметил, что празднование состоится летом 2023 года, поэтому времени на подготовку остается немного.

"Главный принцип подготовки — юбилей не ради собственно торжеств, а для дальнейшего преображения территории и повышения качества жизни людей. Мы должны сформировать блок серьезных и продуманных мероприятий по благоустройству поселка, развитию его инфраструктуры и повышению инвестпривлекательности. Сделать ставку на уникальные особенности территории — огромный потенциал для развития экотуризма — и богатое археологическое наследие. Привлечь к этой работе бизнес и, конечно же, учесть пожелания местных жителей", — сказал Евгений Куйвашев.

В Гарях сегодня живет около 3 тыс. человек. За последнее время в поселке был реализован ряд важных проектов. Среди них благоустройство парка Победы, реконструкция уличного освещения, строительство школьного стадиона и покупка баржи, которая нужна местным жителям для передвижения по реке, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Сейчас в Гарях идет замена деревянных тротуаров на асфальтовые, завершается строительство нового речного буксира на омской судоверфи и проектирование нового железобетонного моста через реку Сосьва дороги Гари — Сосьва — Серов. Также, по поручению Евгения Куйвашева, к 2024 году должен завершиться ремонт 22 километров дороги Гари — Андрюшино — Таборы.

Кроме того, в поселке планируют создать туристический центр, который станет местом притяжения не только для свердловчан, но и для гостей региона: Гаринский район обладает большим природным наследием, поэтому здесь можно организовать современную охотничье-рыболовную инфраструктуру. Еще одним перспективным туристическим направлением могут стать культурно-познавательные экскурсии, так как в Гаринском районе выявлено более 1 тыс. археологических памятников.