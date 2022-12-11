На дороги Свердловской области вышли 285 спецмашин для уборки снега

Работу подрядных организаций по уборке снега контролируют специалисты Управления автодорог. Фото: Павел Ворожцов

В западном, центральном и восточном районах Свердловской области продолжается сильный снегопад — местами высота снежного покрова может достигать 40 см. На расчистку дорог от снега вышли 285 спецмашин.

Снегопад накрыл Нижний Тагил, Алапаевск, Шалинский и Байкаловский городские округа. По прогнозам синоптиков, обильные осадки ожидаются вплоть до 13 декабря. Для борьбы с гололедом и снежным накатом было израсходовано 205 тонн песка и 9,6 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Работу подрядных организаций по уборке снега контролируют специалисты Управления автодорог. Также в наблюдении за ситуацией на дорогах и погодными условиями помогают 50 автоматических постов дорожного контроля, оснащенных видеокамерами и метеодатчиками.

Свердловский минтранс призывает водителей, пассажиров и пешеходов строго соблюдать ПДД и меры безопасности, а также не создавать помех уборочной технике. Автомобилистам рекомендуется во время движения соблюдать безопасную дистанцию до других машин и выбирать скорость с учетом погодных условий.

В департаменте информполитики Свердловской области напоминают, что сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261‑79‑83. Также замечания можно направлять по номеру горячей линии областного Управления автодорог: (343) 262‑50‑65.