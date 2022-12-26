Евгений Куйвашев увеличил размер компенсации за покупку газового оборудования

Если сейчас максимальная сумма компенсации составляет 70 тыс. рублей, то со следующего года она вырастет до 100 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале с 2023 года компенсация на приобретение газового оборудования в рамках программы соцгазификации будет увеличена с 70 до 100 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В региональном департаменте информполитики напоминают о том, что в рамках программы социальной догазификации можно подать заявление на бесплатное подведение газораспределительной сети к границам участка. При этом на Среднем Урале льготные категории граждан могут частично компенсировать затраты на строительство газопровода на участке, покупку газового котла, газовой плиты, счетчика, электромагнитного клапана с датчиком загазованности и сигнализатора загазованности. Если сейчас максимальная сумма компенсации составляет 70 тыс. рублей, то со следующего года она вырастет до 100 тыс. рублей.

К льготным категориям относятся:

малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие люди;

мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет;

граждане, получающие досрочную страховую пенсию по старости или инвалидности, а также социальную пенсию по инвалидности;

медработники и педагоги, проживающие в сельской местности.

Помимо этого, есть возможность газификации дома за счет средств областного маткапитала. Отметим, что с 2023 года он составит 160 687 рублей. Подать заявление на участие в программе соцгазификации можно через портал Единого оператора газификации РФ, сайт Госуслуг или в офисах газораспределительных организаций.

Ранее Евгений Куйвашев говорил, что к 2030 году доступ к природному газу должен быть у 90 % свердловчан.