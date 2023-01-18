Евгений Куйвашев выделил на комплексное развитие сельских территорий более 550 млн рублей

Самую большую сумму получит поселок Рефтинский — 460,5 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 января подписал постановление о выделении субсидий на развитие сельских территорий в 29 муниципалитетах региона. В ближайшие 2 года правительство направит на эти цели свыше 550 млн рублей.

Самую большую сумму получит поселок Рефтинский — 460,5 млн рублей. На эти деньги в 2023 году завершат ремонт местного Центра культуры и искусств, а также реконструкцию очистных сооружений канализации. Еще 34 млн рублей в ближайшие 2 года направят на развитие села Сажино, в котором запущена самая крупная в регионе молочно-товарная ферма.

"В Сажино продолжается реализация проекта по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры. В прошлом году здесь закончено строительство автомобильной дороги. До конца 2024 года планируется завершить обустройство площадки под компактную жилищную застройку 47 индивидуальных жилых домов с инженерными сетями, тротуарами, уличным освещением", — сообщил и.о. главы минАПК Свердловской области Артем Бахтерев.

Бюджетные средства также предусмотрены на строительство детских и спортивных площадок, благоустройство парковых зон, обустройство общественных колодцев и контейнерных площадок в Богдановиче, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Артемовском и Талицком городских округах. Кроме того, субсидии на улучшение жилищных условий будут предоставляться специалистам агропромышленного комплекса и социальной сферы, проживающим и работающим в сельской местности. Речь идет более чем о 60 семьях из 27 муниципалитетов.

В департаменте информполитики Свердловской области напоминают, что в регионе с 2020 года реализуется госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий". За прошедшее время было построено 10 газопроводов общей протяженностью более 95 км и улучшены жилищные условия 226 семей. Также в 2022 году в Байкалово сдали в эксплуатацию первую построенную в рамках программы школу, а в пгт Пионерский — физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном и спортивным залом.