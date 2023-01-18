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18 января 2023, 20:42

Евгений Куйвашев дал поручения по подготовке туристических и социальных объектов к празднованию 400-летия Гарей

Евгений Куйвашев

Туристический центр должен стать новой точкой притяжения для гостей региона. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел 18 января заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 400-летия Гарей. Глава региона поручил, в частности, оснастить создаваемый на реке Сосьве турцентр снегоходами и квадроциклами, разработать и выпустить сувениры, а также организовать поддержку соцучреждений.

"Юбилей поселка Гари — это не только важная веха в жизни муниципалитета, значимый повод еще раз обратиться к его историческому и культурному наследию, но и отличная возможность вывести качество жизни людей на новый уровень, сделать поселок современнее и привлекательнее. Еще раз подчеркну — каждый проект, который войдет в окончательную версию плана, должен принести реальные позитивные результаты, отвечать ожиданиям людей, запросам местных жителей", — заявил Евгений Куйвашев.

Туристический центр должен стать новой точкой притяжения для гостей региона. Он будет включать в себя 9 комфортабельных домиков на берегу Сосьвы для размещения 49 гостей, помещения для бани, ангар на 20 лодок и административный корпус. На данный момент завершаются работы по благоустройству и отделке объектов.

До начала турсезона региональный департамент по развитию туризма планирует свозить сюда уральских туроператоров и журналистов, чтобы показать им все возможности новой точки интереса на севере области.

Евгений Куйвашев также поручил разработать и организовать продажи сувениров и уникальной местной продукции — орехов, меда и других дикоросов, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Кроме того, на заседании обсуждался вопрос подготовки к созданию культурно-досугового центра, в состав которого войдут краеведческий музей, дом культуры, взрослая и детская библиотеки. Проект центра планируют презентовать к юбилею Гарей, а ввести в эксплуатацию — в течение двух лет.

Областная газета Свердловской области

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