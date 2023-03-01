Физкультура и газ

Губернатор Евгений Куйвашев и глава Ирбита Николай Юдин вместе с представителями компании зажгли символический газовый факел: жители называют это событие историческим. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера губернатор Евгений КУЙВАШЕВ побывал с рабочей поездкой на востоке области. В Ирбите глава региона ввел в работу сеть новых распределительных газопроводов, которые позволят подключить к газу порядка 500 частных домовладений, а в поселке Пионерском открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью почти 250 млн рублей. «ОГ» узнала подробности на месте.

«Газа ждали 20 лет»

В Ирбите Евгений Куйвашев дал старт работе сразу пяти участков распределительных газопроводов общей протяженностью 18,2 километра. Благодаря этому газ придет еще в 497 частных домовладений города.

Реализацией проекта занималась в рамках областной программы социальной газификации (догазификации) компания «Регионгаз-инвест» (дочернее предприятие НК «Роснефть»). Объем инвестиций, направленных на эти цели, составил почти 130 миллионов рублей.

Губернатор поблагодарил всех, кто принял участие в реализации проекта, за отличную работу. Евгений Куйвашев подчеркнул: правительство Свердловской области будет активно заниматься догазификацией городов и сел, оказывать материальную поддержку уральцам в подключении к сетям.

— Газификация Ирбита началась 20 лет назад. Решение Президента России о проведении социальной газификации серьезно ускорило этот процесс, — отметил глава региона на церемонии ввода в работу новых объектов.— Сегодня мы вводим в строй 18 километров газопроводов, что позволит подключить к газу почти 500 домов. А значит — жизнь пятисот уральских семей станет теплее и уютнее.

В первые дома газ уже пришел.

На ирбитских улицах - праздник: в запуске газопроводов приняли участие творческий коллектив городского ДК им. Костевича и ростовые куклы. Фото: Павел Ворожцов

– Этого момента мы ждали много. Для нас это — свобода и комфорт! – поделился с «ОГ» Александр Родионов, который живет в частном доме в переулке Пушкинском. – Раньше готовили на баллонном газе, а отапливали жилье дровами – на зиму приходилось заказывать по две-три машины.

В этом году газовики планируют проложить в Ирбите еще минимум семь километров газовых сетей. Техническую возможность подключиться к ним получат еще 222 домовладения.

– Частный сектор у нас большой, и программа социальной догазификации востребована населением. С учетом того что недавно областное правительство расширило перечень льготных категорий граждан, которые могут компенсировать расходы на подключение, в том числе на покупку газовых котлов в дома, а также увеличило сумму этой компенсации, желающих подать заявки на догазификацию будет еще больше, – отметил глава Ирбита Николай Юдин. Он добавил, что в прошлом году такую поддержку получили 66 семей Ирбита. Общая сумма выплат составила более пяти миллионов рублей.

«Олимпиец» для Пионерского

В поселке Пионерском Евгений Куйвашев принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Олимпиец» с бассейном. Одновременно заниматься спортом в нем смогут более 100 человек. Здание из двух корпусов с теплым переходом начали возводить в 2021 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость проекта составила почти 250 млн рублей, 99 процентов средств выделено из федерального и областного бюджетов.

Юные баскетболисты из Пионерского попросили Евгения Куйвашева оставить на память автограф. Глава региона с удовольствием выполнил эту просьбу. Фото: Павел Ворожцов

В физкультурно-оздоровительном комплексе есть тренажерный зал на 10 человек, а также залы для фитнеса, кардиотренировок, настольного тенниса и универсальный спортзал. В бассейне – четыре 25-метровые дорожки. ФОК имеет собственную автономную котельную, которая обеспечивает бесперебойную подачу тепла и воды в помещения.

– О таком комплексе мы мечтали давно, он очень нужен жителям, и особенно детям, – рассказал глава Ирбитского района Алексей Никифоров. – В 2007 году было принято решение о его проектировании, но в последующие годы мы никак не могли найти источники финансирования, а построить такой объект силами только местного бюджета не представлялось возможным. Сегодня это единственный ФОК с бассейном, который будет обслуживать жителей не только нашего района, но и города Ирбита.

В новом спорткомплексе Евгений Куйвашев пообщался с местной баскетбольной командой и по просьбе ребят подписал им на память мяч, пожелав спортивных побед. Он также заглянул в новый бассейн, где тренировались пловцы.

– Такие спортивные сооружения украшают муниципалитет и дают возможность заниматься спортом и оставаться в тонусе жителям всех возрастов, что серьезно влияет на качество жизни, – отметил глава региона.

КСТАТИ В рамках рабочего визита в Ирбитский район Евгений Куйвашев вручил свидетельства о предоставлении социальных выплат на улучшение жилищных условий работникам агропромышленного комплекса и социальной сферы. Всего сертификаты получили 11 человек – это работники колхоза «Урал», предприятия «Килачевский», СПК им. Жукова и Знаменской средней школы. В числе получателей – семья Садовниковых из деревни Большая Кочевка. Глава семейства Вячеслав - техник-электрик в СПК им. Жукова, а его жена Татьяна работает воспитателем в детском саду. Семья, в которой растут двое сыновей, живет в квартире мамы Татьяны, в посёлке Зайково. Площадь жилья – чуть больше 30 квадратных метров. Благодаря социальной выплате супруги смогут построить собственный большой дом в Большой Кочевке.