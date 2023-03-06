Коммуналку поддержат миллиардами

Замена ветхих коммунальных сетей в регионах – одно из ключевых направлений новой программы, инициированной президентом. Фото: пресс-служба администрации ГО Первоуральск

Сразу шесть свердловских муниципалитетов – Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск, Сысерть, Реж и Арамиль стали первыми участниками новой федеральной программы модернизации объектов ЖКХ, разработанной по инициативе Президента России Владимира ПУТИНА. Общий объем инвестиций, которые получит регион, составит более семи миллиардов рублей, это средства бюджетов всех уровней. В результате существенно повысится надежность функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры. 110 тысяч жителей области будут получат коммунальные услуги принципиально нового уровня качества. Подробности о самых крупных проектах – в материале «ОГ».

Программу модернизации объектов ЖКХ разработали в федеральном Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства летом 2022 года на основании региональных заявок. Заявку губернатора Евгения Куйвашева с указанием муниципалитетов, перечня мероприятий и необходимого финансирования из федерального бюджета в сумме почти шесть млрд рублей одобрили одной из первых.

– Отбор территорий осуществляло министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области по двум критериям – наличие проектно-сметной документации и концессионного соглашения с частным инвестором, который тоже будет вкладываться в коммунальный проект, – пояснил глава областного ведомства Николай Смирнов.

В декабре 2022-го премьер-министр Михаил Мишустин утвердил общий объем финансирования новой программы – 440 млрд рублей. Средства будут поступать в регионы поэтапно из Фонда национального благосостояния. Срок действия программы – 2023–2027 годы.

Арамиль: очистные сооружения

В рамках новой программы в городе уже приступили к строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. Это один из крупнейших проектов водоочистки в регионе: его стоимость – 2,1 млрд рублей. Реализацией проекта занимается областной Водоканал. Как сообщил генеральный директор предприятия Андрей Пипко, новые очистные смогут перерабатывать до пяти тысяч кубометров сточных вод в сутки. Стройка пройдет в три этапа и завершится к концу 2028 года.

– Этот проект очень важен для нас, – говорит глава Арамиля Марина Мишарина. – Действующие очистные были запущены в работу в 1980-е годы, капитально ни разу не ремонтировались. В настоящее время 90 процентов оборудования изношено, оно не справляется с поступающими объемами стоков, в результате в них остаются азот, фосфор и другие вещества. На неудовлетворительное состояние очистных сооружений не раз обращала внимание прокуратура, но обновить их силами муниципального бюджета было невозможно. Сейчас благодаря новой программе мы можем решить проблему.

Новые очистные сооружения полностью обеспечат потребности Арамиля и на сегодняшний день, и на перспективу, а также значительно улучшат экологическую обстановку в муниципалитете, отмечают в мэрии.

Реж: теплоэлектроцентраль

Не менее масштабный проект у Режа – здесь планируют модернизировать инфраструктуру теплоснабжения. Летом в городе начнется строительство газотурбинной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) стоимостью 743 млн рублей, к которой подведут почти четыре километра новых магистральных тепловых сетей. Кроме того, будет реконструировано минимум три километра существующих сетей, отремонтировано несколько теплопунктов. Работы продлятся до 2024 года, ввести ТЭЦ в эксплуатацию планируется в 2025 году, пишет муниципальная газета «Режевская весть».

Общий объем инвестиций в тепловой комплекс муниципалитета составит 2,2 млрд рублей. Как рассказал заместитель главы администрации по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи Александр Качурин, новая ТЭЦ обеспечит бесперебойную поставку тепла в микрорайоны Быстринский и Гавань. Вдобавок город получит независимый источник электроэнергии для социальных объектов.

– Котельная в Быстринском была построена в 1968 году и в связи с аварийным техническим состоянием подлежит закрытию. У котельной в Гавани – дефицит мощности. Что касается сетей, их комплексное техническое обследование не проводилось более 20 лет. Износ, естественно, очень высокий. Теплопотери города в денежном выражении составляют 60 млн рублей ежегодно. Строительство ТЭЦ, которая свяжет эти микрорайоны – единственный выход из ситуации, – подчеркнул он.

Первоуральск: сети

С прошлого года в центре города идет реконструкция квартальных теплосетей. В этом году работы продолжатся в других микрорайонах, в том числе на улицах Ватутина, Ленина, Трубников, Розы Люксембург и на проспекте Космонавтов, сообщили в мэрии. Общая протяженность модернизированных сетей составит почти 27 километров. Кроме того, с нуля планируется построить циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения длиной 8,7 километра.

Как выяснила «ОГ», сети – только первый этап большой реконструкции: в ближайшие пять лет в Первоуральске обновят 47 центральных теплопунктов, семь насосных станций и столько же котельных. Расходы на техперевооружение составят более трех миллиардов рублей. По словам главы муниципалитета Игоря Кабца, такой комплексный подход к коммунальным объектам позволит решить проблему высокой аварийности, исключить потери ресурса и повысить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В других округах В Каменске-Уральском на территории поселка Ленинского, где проживают почти 400 человек, в рамках новой программы строят газовую водогрейную котельную мощностью 40,8 мегаватт. Работы начались осенью 2022 года. Стоимость котельной – 232 млн рублей. По данным пресс-службы мэрии, коробка теплопункта уже готова, внутри установлены современные котлы. Сейчас коммунальщики монтируют наружные сети теплоснабжения, готовят к пусконаладке оборудование. Ввести объект в эксплуатацию планируется уже этим летом. – Действующая поселковая котельная давно устарела, жители неоднократно жаловались на перебои с горячей водой и теплом. Ввод в работу новой котельной позволит решить эту проблему и обеспечит надежность работы всей системы теплоснабжения в населенном пункте. Мощности новой котельной с запасом хватит на всех потребителей, – рассказал глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов. В Сысерти в этом году капитально отремонтируют почти четыре километра тепловых сетей за 71 млн рублей. В Екатеринбурге достоят и введут в эксплуатацию насосную станцию № 3, точная стоимость проекта не сообщается.

Комментарий – С этого года началась большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее четырех с половиной млрд рублей. Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Надо работать, и мы будем это делать. Важно, чтобы программа сразу получила мощный старт. Поэтому прошу правительство обеспечить ее стабильное финансирование. Президент России Владимир Путин, в послании Федеральному собранию 21 февраля

Мнения жителей Марина ЕГОРОВА, провизор, Первоуральск: – Про работы на теплосетях слышали, дело нужное, лишь бы весь город не перерыли – ни проехать, ни пройти. Мне понравилось, как в прошлом году делали проспект Ильича: сети меняли, тут же асфальт клали – все в комплексе и очень оперативно. Если так будет организовано, жители только порадуются. Валентин ДУБИНИН, студент техникума, Каменск-Уральский: – Про котельную в Лесном узнал недавно из СМИ, у меня бабушка там живет, в выходные к ней поеду, заодно и обсудим. Она мне говорила, что старая котельная с отоплением не справляется, перебои с теплом в домах были. Очень хорошо, что городские власти без внимания поселок не оставили, и теперь там все наладится. Стройка, конечно, дорого обойдется, но дело-то нужное – для людей. Раз возможность появилась, значит, надо делать. Наталья ЕМЕЛИНА, педагог, Реж: – Про строительство ТЭЦ я наслышана, ждем, когда работы начнутся. Моя мама на Гавани живет, так они там намучились с авариями – то тепла нет, то воды. Разговоры про ТЭЦ нас как-то воодушевили. А если еще и сети поменяют, то вообще отлично. Десятилетиями ими не занимались, а сегодня деньги огромные нужны, чтобы все починить. Ладно, хоть государство задумалось наконец-то и программу такую запустило. Очень ждем результатов.