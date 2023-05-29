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Общество / Благоустройство и ЖКХ
29 мая 2023, 19:15

За каждым деревом – судьба героя

  Борис Ярков
В акции «Сад памяти» принял участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Фото: Борис Ярков

В акции «Сад памяти» принял участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Фото: Борис Ярков

Молодые сосны высадили в память о людях, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны и трудились в тылу. В Березовском лесничестве  в акции приняли участие первый заместитель губернатора Алексей ШМЫКОВ, депутаты ЗакСО, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, сотрудники областных министерств, федеральных ведомств, студенты и волонтеры.

– Наши деды и прадеды совершали подвиг как на фронтах, так и в тылу. В Свердловской области три города удостоены почетного звания «Город трудовой доблести» – это Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский, но и другие города достойны этого звания, потому что оружие возмездия ковалось здесь, в тылу, – сказал Алексей Шмыков.

Всего участниками акции стали около 300 человек. Война затронула семьи каждого из них.

– Каждое дерево, которое мы сажаем в рамках акции, – символ памяти, символ благодарности предкам, которые отстояли нашу Родину, – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

В этом году на Среднем Урале для высадки деревьев в рамках акции «Сад памяти» подготовлены 23 площадки, где будут расти сосна обыкновенная и ель сибирская. 

Справка

  • Международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020 году.
  • Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. 
  • В 2022 году в Свердловской области в рамках акции «Сад памяти» высадили более 226 тысяч деревьев на площади в 67,9 гектара. 
  • В этом году акция проходит при поддержке Фонда президентских грантов.
  • Опубликовано в №114 от 30.05.2023 
Областная газета Свердловской области
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