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Общество / Благоустройство и ЖКХ
30 мая 2023, 12:41

Алексей Шмыков: "Успевайте сделать выбор"

На днях Алексей Шмыков принял участие в субботнике в Шарташском лесопарке Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

На днях Алексей Шмыков принял участие в субботнике в Шарташском лесопарке Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

31 мая - последний день, когда жители Свердловской области могут принять участие в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства городской среды на 2024 год. Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков призвал свердловчан использовать эту возможность, чтобы изменить облик своих городов к лучшему. 

- У нас есть уникальная возможность поддержать проекты общественных территорий, которые нам наиболее интересны и близки. Ее нужно использовать. Чем выше процент проголосовавших, тем больше средств получат муниципалитеты на воплощение проектов в жизнь. Все в наших руках – выбирайте и голосуйте!

Проголосовать можно тремя способами:

• На единой платформе голосования za.gorodsreda. ru;

• С помощью волонтеров;

• В личном кабинете на портале Госуслуг;

Областная газета Свердловской области
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