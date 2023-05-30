Алексей Шмыков: "Успевайте сделать выбор"

На днях Алексей Шмыков принял участие в субботнике в Шарташском лесопарке Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

31 мая - последний день, когда жители Свердловской области могут принять участие в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства городской среды на 2024 год. Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков призвал свердловчан использовать эту возможность, чтобы изменить облик своих городов к лучшему.

- У нас есть уникальная возможность поддержать проекты общественных территорий, которые нам наиболее интересны и близки. Ее нужно использовать. Чем выше процент проголосовавших, тем больше средств получат муниципалитеты на воплощение проектов в жизнь. Все в наших руках – выбирайте и голосуйте!

Проголосовать можно тремя способами:

• На единой платформе голосования za.gorodsreda. ru;

• С помощью волонтеров;

• В личном кабинете на портале Госуслуг;