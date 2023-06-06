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Общество / Благоустройство и ЖКХ
6 июня 2023, 21:36

На севере региона ликвидировали 17 свалок Скопления отходов были обнаружены в нескольких муниципалитетах

Собранный на стихийных свалках мусор регоператоры собирают и вывозят на полигоны. Фото: Павел Ворожцов

Собранный на стихийных свалках мусор регоператоры собирают и вывозят на полигоны. Фото: Павел Ворожцов

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на севере Свердловской области – компания «Рифей» ликвидировала 17 несанкционированных свалок в Волчанском, Качканарском, Серовском и Краснотурьинском городских округах. Более трети из них удалось убрать в 30-дневный срок. 

Как сообщила пресс-служба компании, очистка территорий проводилась органами местного самоуправления после получения уведомления от регоператора об обнаружении свалок. Средний объем мусора, оставленного в неположенных местах (в основном, в лесных массивах), составил 3-5 кубометров. Это намного меньше среднего объема выявляемых скоплений мусора на старте экологической реформы в 2019–2021 годах. 

В 2022 году на севере региона было выявлено и ликвидировано 277 несанкционированных свалок общим объемом 2,2 тысячи кубических метров. Информацию о найденных свалках рег-оператору передавали жители муниципалитетов. Всего в регоне за последние три года убрано более 4,5 тысячи несанкционированных свалок на площади свыше 300 гектаров, что равно площади 375 футбольных полей. 

Областная газета Свердловской области
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