Верхняя Тура стала городом чудес

Гномы города мастеров будут из кувшинов лить воду, она будет постоянно циркулировать и освежать воздух. Фото: Светлана Махмина

Сегодня в Верхней Туре праздник – здесь открывают вторую очередь благоустроенной набережной. Проект стоимостью почти 200 млн рублей удалось реализовать благодаря победе города во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Как преобразилась набережная – в материале «ОГ».

В Верхней Туре сегодня проживает чуть больше девяти тысяч человек. Несмотря на малочисленность, город бьет рекорды по комфортности общественных пространств. В 2017 году верхнетуринцы выиграли Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, получили федеральный грант в сумме более 100 млн рублей и облагородили часть набережной.

В 2021-м город снова стал победителем этого конкурса и получил грант на вторую очередь набережной – от центральной площади до улицы Молодцова. С 2022 года здесь начались работы.

Сейчас на набережной установлены скамейки, обустроены пешеходные и велодорожки, лестницы для спуска к воде. Изюминки проекта: пляжный комплекс со смотровой площадкой «Маяк», плавательной дорожкой на воде, лодочный и рыбацкий пирсы и плавучие беседки. Также на набережной установлена композиция «Город чудес».

– Набережная, безусловно, стала доминантой нашего города, точкой притяжения для горожан и гостей из соседних городов – Кушвы, Красноуральска, Качканара. Здесь можно приятно провести время с семьей, погулять, позаниматься спортом и просто насладиться красивыми видами. Хотелось бы сказать спасибо всем жителям, которые активно поддерживали нашу инициативу. Результат, я уверена, превзошел ожидания, – сказала первый заместитель главы Верхней Туры Эльвира Дементьева.

В этом году администрация города приняла решение вновь участвовать во Всероссийском конкурсе. На федеральный грант будет претендовать проект благоустройства общественной территории «Прогулочный маршрут от центральной городской площади до Парка Победы – Мемориала Славы».