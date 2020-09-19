Задержан подозреваемый в лжеминировании Храма-на-Крови в Екатеринбурге и Среднеуральского женского монастыря

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ложном минировании ряда объектов, в том числе Храма-на-Крови. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ложном минировании Храма-на-Крови, спортивного комплекса «Динамо» и Среднеуральского женского монастыря. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых, сотрудники МВД и ФСБ задержали гражданина по фамилии Галлямов, 1997 года рождения, уроженца Кушвы. По предварительной информации, в течение двух предыдущих дней свердловчанин несколько раз сообщал в единую диспетчерскую службу о ликвидации указанных объектов криминальным способом.

По каждому сообщению органами внутренних дел были проведены проверки. Чтобы не подвергать опасности людей, находившихся в якобы заминированных зданиях, их эвакуировали. К счастью, ничего подозрительного в самих объектах и на прилегающих к ним территориях обнаружено не было.

Лжеминёр был задержан на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Свои поступки задержанный назвал обычной хулиганской выходкой. Отмечается, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за побои и кражу. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Фигурант дела находится под стражей в изоляторе временного содержания. Ему грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 до 2 лет либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в начале лета в Екатеринбурге вынесли приговор лжеминёру самолёта. За заведомо ложное сообщение о минировании мужчина отделался условным сроком.