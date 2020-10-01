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Общество / Суды и криминал
1 октября 2020, 16:13

На Урале вьетнамец получил срок за организацию нелегальной миграции соотечественников

В Екатеринбурге суд оставил в силе приговор уроженцу Вьетнама, занимавшемуся незаконной миграцией.

В Екатеринбурге суд оставил в силе приговор уроженцу Вьетнама, занимавшемуся незаконной миграцией. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге суд оставил в силе приговор уроженцу Вьетнама, занимавшемуся незаконной миграцией. До Ны Бангу помог оформить своим соотечественникам около 320 виз.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, находясь в Екатеринбурге, До Ны Банг принимал от граждан Вьетнама, желающих получить приглашения на въезд в Россию, изображения паспортов, а затем передавал их для изготовления документов, необходимых для въезда в страну. Затем он отправлял полученные приглашения соотечественникам для оформления виз, а также подтверждал пограничникам цель въезда. В общей сложности подсудимый получил от своих земляков не менее 48 тысяч долларов США.

Ранее Кировским районным судом Екатеринбурга ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по п. «а» ч. 2 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Осуждённый и его адвокаты подали апелляционные жалобы. Свердловский областной суд оставил приговор без изменений. Он уже вступил в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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