Многодетная семья из Екатеринбурга отсудила деньги за несостоявшийся из-за коронавируса полёт в Прагу

Многодетная семья из Екатеринбурга приобрела у «Уральских авиалиний» четыре билета до Праги. Фото: Евгения Скачкова

В Екатеринбурге многодетная семья через суд вернула деньги на авиабилеты, купленные по «невозвратному» тарифу. Перелёт в Чехию не состоялся из-за введения ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, в марте 2020 года многодетная семья из Екатеринбурга приобрела у «Уральских авиалиний» четыре билета до Праги. Стоимость перелёта по невозвратному тарифу «Промо» составила 63 761 рубль. Из-за пандемии COVID-19 рейсы в Чехию были отменены.

Пассажиры направили претензию с требованием о возврате денежных средств. Однако перевозчик отказался возвращать деньги.

Истцы обратились с иском в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Они просили расторгнуть договор авиаперевозки и взыскать с авиакомпании в пользу семьи деньги за билеты, штраф, неустойку и компенсацию морального вреда.

Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично, с перевозчика была взыскана часть денег. Ответчик с этим решением не согласился и обжаловал его в вышестоящей инстанции.

Свердловский областной суд отменил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга в части взыскания компенсации морального вреда в пользу одного из истцов. Ему отказано в удовлетворении исковых требований. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Помимо стоимости авиабилетов, семье выплатят неустойку, а также компенсации морального вреда и оплату юристов.