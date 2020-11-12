В Екатеринбурге задержали главу Кировского района

Сотрудники Управления ФСБ по Свердловской области провели обыски в администрации Кировского района Екатеринбурга. Фото: Александр Исаков.

Сотрудники Управления ФСБ по Свердловской области провели обыски в администрации Кировского района Екатеринбурга и задержали для допроса её главу Александра Лошакова. Мэр уральской столицы пообещал оказывать помощь следствию.

Как заявили "Облгазете" в СУ СКР по Свердловской области, дело находится не в их компетенции. Получить оперативный комментарий в региональном Управлении ФСБ не удалось. В администрации уральской столицы подтвердили факт задержания.

По информации местных СМИ, которые ссылаются на источники в силовых ведомствах или администрации города, Александр Лошаков подозревается в коррупции при заключении контрактов на ремонт дорожной сети. В эфире Е1.ru мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не общался с главой региона после обыска.

"Документы были отправлены в правоохранительные органы, сейчас правоохранители занимаются этим, будем ждать результатов, что у нас происходило и как. Давайте дождёмся итогов разбирательства. Мы будем оказывать максимальную помощь", - сообщил мэр уральской столицы.

На нарушения в администрации Кировского района указала Счётная палата Екатеринбурга. Александр Лошаков начал работать в районной администрации ещё в 2002 году, а через 7 лет, в 2010 году, он возглавил её.