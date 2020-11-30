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Общество / Суды и криминал
30 ноября 2020, 15:52

Опубликован список бесплатных адвокатов Свердловской области

Фемида

В перечень вошли 67 адвокатов. Фото: Владимир Мартьянов.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области обнародовал список адвокатов, готовых в 2021 году оказывать бесплатную юридическую помощь. В перечень вошли 67 специалистов областной адвокатской палаты.

В документе приводятся фамилии адвокатов, адреса организаций, которые они представляют, и номера телефонов. О желании участвовать в оказании бесплатных юридических услуг заявили адвокаты из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, Сысерти, Ирбита и других населённых пунктов Среднего Урала.

Добавим, правом на получение бесплатной юридической помощи обладают, в частности, малообеспеченные граждане, инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественнной войны, дети-сироты. Полный перечень категорий и случаи оказания помощи установлены законом "О бесплатной юридической помощи в РФ".

Список опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Дублируем его ниже.

Фото: документ
Областная газета Свердловской области

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Опубликован список бесплатных адвокатов Свердловской области