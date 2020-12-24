Бывший глава свердловского избиркома Владимир Мостовщиков объявлен банкротом

Дом, на который Владимир Мостовщиков брал кредит, продадут и погасят долг перед банком Фото: Александр Зайцев

Арбитражный суд Свердловской области поставил точку в деле о признании несостоятельным (банкротом) бывшего председателя избирательной комиссии региона и отставного судьи Уставного суда Владимира Мостовщикова. Эту информацию журналисту «Облгазеты» подтвердили в Арбитражном суде Свердловской области.

Как следует из материалов дела, которое размещено в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, кредит в Сбербанке на 12 млн рублей под 14,5 процента годовых на строительство дома Владимир Мостовщиков взял ещё в феврале 2010 года. Но плательщиком заёмщик оказался необязательным: Мостовщиков задолжал свыше 6,5 млн рублей, из которых почти 6 млн составлял просроченный основной долг, а свыше 500 тысяч – просроченные проценты, плюс неустойка.

Весной 2020 года Сбербанк обратился в суд, прося признать неплательщика банкротом. Владимир Мостовщиков стал возражать, заверяя, что ему по силам расплатиться с банком: он получает пенсию свыше 139 тысяч рублей, имеет недвижимое имущество, но погасить долг так и не смог. В июле суд первой инстанции признал Владимира Мостовщиков банкротом и назначил процедуру реструктуризации долга. Последовал виток очередных попыток обжаловать решение и отстоять недострой на площади 384 квадратных метра в посёлке Прохладном Белоярского ГО, на строительство которого и брался кредит. Но апелляционные инстанции отклонили просьбу должника.

Помимо погашения долгов банку, суд обязал выплатить финансовому управляющему за счёт средств и имущества должника вознаграждение в размере 25 тысяч рублей.

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