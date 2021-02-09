Почему главарь преступной банды выбирал в жертвы мигрантов?

Многих участников процесса публика видит лишь со спины. Слева направо: подсудимая Кристина Васильева, трое адвокатов, переводчик. За стеклом – ещё четверо подсудимых. Фото: Алексей Кунилов

Во вторник в Свердловском областном суде начался очередной процесс над вооруженной группировкой, которая, по мнению следствия, совершала разбойные нападения на оптовых и розничных торговцев в Екатеринбурге, Москве и других городах. Первое судебное разбирательство завершилось в ноябре прошлого года тем, что дело возвратили прокурору.

– В ходе первого процесса были выявлены процессуальные нарушения, которые не затрагивали существа предъявленных обвинений, – объяснил «Облгазете» во время перерыва старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Георгий Паникаров. – После их устранения материалы дела снова направили в суд.

На скамье подсудимых – пятеро. Четверо мужчин – Хуршеджон Хамзаев, Умед Умиров, Абдулмуслим Мутагиров, Артём Рамазанов - содержатся под стражей. Молодая женщина Кристина Васильева провела в заключении неполных четыре месяца, а затем ей изменили меру пресечения – сначала на домашний арест, потом на запрет определённых действий. Судья Андрей Юшманов устанавливает личности подсудимых. Из ответов складывается некий мозаичный портрет участников банды: кто родом из Таджикистана, кто – из Дагестана, образование среднее, в браке не состоят, но некоторые имеют детей. Кто-то проживал в Москве и Московской области, кто-то – в Екатеринбурге, но вместе их свела жажда наживы и готовность пойти на всё ради денег.

Созданием банды, распределением ролей в ней и руководством её «деятельности» занимался, по мнению следствия, Хуршеджон Хамзаев. Именно он собрал криминальный коллектив, позаботился о том, чтобы вооружить своих бойцов, оснастить их техническими средствами и разработал меры конспирации. Под его началом планировались все операции, велась слежка, прорабатывались схемы нападений и отхода с места преступлений.

Участникам банды предъявлены обвинения в целом букете преступлений. В уголовном деле почти три десятка томов. Налётчики были вооружены, действовали слаженно, дерзко, безжалостно. Жертв выбирали обдуманно, в основном среди выходцев из среднеазиатских республик, земляков тоже не жалели. Ставку делали на то, что мигранты не доверяют полиции и не пойдут жаловаться. Во многом этот гнусный расчёт, увы, оправдался, но не во всём.

В мае 2019 года банда совершила разбойное нападение на двух торговцев, которые сдали товар на овощебазу в Екатеринбурге и были при деньгах. Их избили, угрожали убить, упрятали в багажник авто, отняли ключи и обыскали квартиру. Добычей преступников стали 377 тысяч рублей. Заметно наследила банда и в Москве. У оптового торговца мясом члены группировки отняли 350 тысяч, у другого предпринимателя обчистили квартиру, забрав наличность и ювелирку в целом на три с лишним миллиона рублей. Последней жертвой стал также выходец из Средней Азии, которого заманили в безлюдное место и отняли 2,4 млн рублей. Задержали пятерых бандитов в Первоуральске, когда они готовились совершить очередное разбойное нападение.

Судебное разбирательство предстоит долгое. «Облгазета» будет следить за процессом.