Похитители 2,6 млрд рублей у пайщиков остались безнаказанными

Жертвами мошенников, как правило, становятся люди, плохо разбирающиеся в финансах. Фото: Павел Ворожцов

Сокрушительное фиаско потерпела в январе этого года система защиты прав граждан от мошенников. Ленинский суд Екатеринбурга прекратил дело в отношении двух руководителей кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Актив», «нагревших» на 2,6 млрд рублей 26 тысяч россиян, среди которых много уральцев – в связи с истечением срока давности.

– Мне очень тяжело объяснять людям, почему так произошло и как такое возможно, – говорит Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. – Вместе с полицией, следствием мы составляли реестр обманутых вкладчиков, чтобы никто не остался за бортом, а в результате с таким трудом доведённое до суда дело окончилось ничем.

В этой истории как в капле воды отразились все слабости и перекосы, свойственные действующему законодательству и правоприменительной практике. Руководители КПК «Актив» Илья Брыляков и Александр Харин возводят финансовые пирамиды с 2005 года. Сначала это был «Актив-Инвест», вкладчикам которого обещали 60 процентов годовых от игры на валютном рынке Forex. С 2007 года предприимчивая пара переключилась на создание кредитных потребительских кооперативов, наплодив их за три года почти два десятка по всей стране, в том числе и на Среднем Урале. Пирамиды стали рушиться, люди пошли в полицию. Следствие по КПК «Актив» длилось 94 месяца – почти восемь лет. Было допрошено огромное число потерпевших, проведено множество экспертиз, материалы уголовного дела уместились в 2 830 томах. Но все труды пошли насмарку.

– Двое обвиняемых знакомились с делом два с половиной года, – рассказывает начальник следственной части Главного управления МВД России по Свердловской области, полковник юстиции Максим Чаплыгин. – За это время мы двенадцать раз выходили в суд с просьбой ограничить срок ознакомления, однако нашу просьбу удовлетворили лишь в конце 2018 года, незадолго до того, как дело было направлено в суд.

Эту уловку – затягивать ознакомление с материалами дела – обвиняемые используют часто и охотно. Самое интересное, что закон, а именно часть 3 статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса РФ, позволяет поторопить тех, кто явно злоупотребляет своими правами и читает дело по два-три часа в день. Почему суд не воспользовался этим правом в отношении руководителей КПК «Актив», остаётся лишь гадать.

Изобличить мошенников, подвизавшихся на ниве кредитных потребительских коллективов, достаточно сложно. Во-первых, в КПК, изначально нацеленных на обман, документация ведётся так, чтобы в ней невозможно было разобраться. Во-вторых, пайщиков не допускают не только к управлению, но и к информации о состоянии дел. В-третьих, паи принимают наличными. Жертвами становятся люди, плохо разбирающиеся в финансах: по словам Максима Чаплыгина, многие не понимают, что договор не является доказательством внесения денег, если квитанции или чеки отсутствуют. В общей сложности во все лжекооперативы вложили и потеряли деньги 35 тысяч свердловчан, но статус потерпевших получили далеко не все.

ВАЖНО Сейчас в Свердловской области под следствием находятся КПК «Первый», «Первый Уральский» и «Первый Северный», «Содействие», «Департамент финансов», «Золотой век», «Фабрика продуктов», «Семейная копилка», «Городской», «Капитал С».

Ситуация с обилием мошеннических КПК настолько накалилась, что свердловский уполномоченный по правам человека подняла эту проблему на совещании у Президента России. И летом 2020 года в закон, регулирующий, в частности, деятельность кредитных потребительских кооперативов, внесли изменения. Теперь маскировать финансовые пирамиды под КПК станет затруднительно. Однако это не влияет на судьбу уже обманутых граждан. Получат они назад свои деньги или нет, будет зависеть от того, насколько оперативно сработают следствие, прокуратура и суд.

В 2019 году в производстве Следственного управления областного главка МВД находилось 11 дел по кредитным потребительским кооперативам, в 2020 году – 13. Какова их судебная перспектива — пока неясно. Хочется верить, что они не закончатся пшиком. По мнению Татьяны Мерзляковой, у мошенников должен быть один выбор: либо сесть в тюрьму, либо вернуть пайщикам деньги.