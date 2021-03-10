9 лет и 3 месяца лишения свободы: в Екатеринбурге вынесли приговор Владимиру Васильеву, погубившему двух человек

Владимир Васильев был изумлен приговором суда. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга завершилось разбирательство уголовного дела Владимира Васильева, который в августе 2019 года сел в пьяном виде за руль чужого автомобиля, совершил аварию и погубил двух человек.

Подшофе – на бешеной скорости

Само по себе преступление необычным в наши дни, увы, не назовёшь. Свободный художник Владимир Васильев ночь напролёт отрывался на вечеринке в районе ЖБИ, где-то в полшестого утра взял ключи от машины у одного приятеля и вместе с другим поехал кататься. На приличной скорости автомобиль проскочил несколько перекрёстков на красный, а на углу Малышева и Московской врезался в стоявшие впереди иномарку и такси «Лада Гранта». Столкновение вызвало цепную реакцию: такси отбросило на стоявшую впереди «Тойоту», та налетела на «Фольксваген». В этом месиве погибли водитель и пассажир такси, сидевшие в других автомашинах, люди получили травмы разной степени тяжести.

Очевидцы аварии, заснявшие всё на видео, отметили неадекватное поведение Владимира Васильева. Врачи скорой помощи рассказали, что он просил включить погромче музыку, так как «хочет веселиться». Однако анализы, взятые у виновника ДТП в травматологическом отделении екатеринбургской ЦГБ № 24, оказались чистыми: следов алкоголя, наркотиков или иных одурманивающих препаратов выявлено не было. Повторная экспертиза подтвердила выводы первой.

– Сначала расследование вела полиция, и если бы дело у неё не забрали, убийцу моего сына сегодня бы оправдали, – заявил журналисту «Облгазеты» Юрий Никифоров, отец погибшего в ДТП пассажира такси Виталия Никифорова.

С мнением согласна и вдова Виталия Ирина Алфёрова.

– Когда дело передали в областное управление Следственного комитета России, сразу всё изменилось, – рассказывает Ирина Алфёрова. – Следователи отдела по особо важным делам Алексей Кондин и Каролина Гараева сумели обнаружить и доказать подмену биологического материала и установить, что он принадлежит отцу Владимира Васильева.

Влиятельный папа

Да, Андрей Васильев, на тот момент полковник Росгвардии, сдал свою мочу вместо сына. Как это произошло? Очень просто. В момент забора биоматериала медработники почему-то вышли из кабинета, оставив сына с папой наедине с баночкой. Те и не растерялись.

– Следствие доказало факт подмены анализов, – говорит начальник отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Евгений Коваленко. – Дело было выделено в отдельное производство и передано в следственный отдел СК России по Центральному военному округу.

Сотрудники этого ведомства тоже нашли признаки фальсификации доказательств в действиях отца Васильева, но возбуждать дело против офицера не стали, сославшись на статью 316 Уголовного кодекса РФ. Она устанавливает ответственность за укрывательство особо тяжких преступлений, но имеет замечательное примечание: «Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершённого его супругом или близким родственником». Этой палочкой-выручалочкой и воспользовались военные следователи.

Безупречность данного решения вызывает серьёзные сомнения и требует тщательной проверки. Укрывательство – понятие пассивное. А Васильев-старший активно мешал установлению истины. Осмелюсь предположить, что простому смертному вряд ли удалось бы провернуть подмену анализов. А вот влиятельному человеку удалось как-то заставить медиков потерять бдительность и нарушить инструкцию.

К слову, когда адвоката Александра Шумилова, защищавшего интересы семьи погибшего таксиста Александра Трушкова, спросили, считает ли он поступок Андрея Васильева достойным российского офицера, он грубовато, но точно охарактеризовал ситуацию:

– Настоящий полковник насс… в баночку вместо сыночка. О какой чести тут можно говорить?

Говорить тут можно о спасении чести мундира не очень достойными и не вполне законными методами.

Недовольны все

У юристов принято употреблять слово «приговор» исключительно с глаголом «провозглашён». Однако столь высокий стиль плохо вяжется с тем, что журналисты наблюдали сегодня в зале Ленинского районного суда. Судья Александр Суслов буквально оттарабанил текст со скоростью пулемёта. Поскольку скороговорка звучала сквозь медицинскую маску и к тому же в режиме видеотрансляции, речь улавливалась с трудом.

Суд назначил Владимиру Васильеву наказание в виде 9 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима плюс лишил осуждённого права управлять автомобилем в течение трёх лет. Кроме того, обязал выплатить потерпевшим более 2,4 млн рублей в качестве компенсации.

Этим приговором все остались не вполне довольны: и обвинение, которое просило 13 лет колонии, и пострадавшие, чьи требования суд урезал, предложив добиваться полной компенсации в гражданском порядке, то есть снова обращаться в суд. Будут ли стороны обжаловать приговор? И обвинение, и адвокаты, и потерпевшие заявили, что решат это после того, как получат мотивированное решение суда.

– Сложно было доказать факт опьянения подсудимого в момент аварии, поскольку анализы были фальсифицированы, – говорит государственный обвинитель Евгений Коваленко. – Большую роль сыграло то, что следствию удалось доказать факт фальсификации. К тому же некоторые свидетели проявили гражданское мужество и подтвердили, что Владимир Васильев на вечеринке пил спиртное. Удовлетворён я и тем, что суд не принял в качестве смягчающего обстоятельства раскаяние подсудимого. Раскаивался он только на словах, а на деле вёл себя вызывающе: факт опьянения упорно отрицал, отказывался отвечать на вопросы судьи и обвинителя.

Родственники погибших тоже возмущены поведением семьи Васильевых.

– Отец всячески старался выгородить убийцу моего мужа, – говорит Ирина Алфёрова. – А сам Владимир даже не счёл нужным искренне извиниться, загладить свою вину. Мать подсудимого постоянно заявляла, что на них давят СМИ, они всё время требовали закрыть судебный процесс. А моя дочка до сих пор ждёт папу, и мне кажется, что дверь откроется и он войдёт со своими шуточками… Мало дали Васильеву за убийство двух человек. Мало.

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