Некоторые люди имеют несколько кредитов, но всё равно берут ещё, обращаясь даже в микрозаймы. Фото: Павел Ворожцов

Всё большее число россиян, в том числе и уральцев, попадает в кредитную кабалу, из которой крайне сложно вырваться. В целом, согласно недавно обнародованным данным российского агентства «РИА Рейтинг», объём просроченной ипотечной задолженности в России превышает 932 миллиарда рублей. В Свердловской области ситуация тоже не радует: в среднем на одного экономически активного жителя приходится около 300 тысяч рублей долга.

Портрет должника

С безнадёжными долгами кредитные организации разбираются в суде. В прошлом году, как сообщили журналисту «Облгазеты» в Свердловском областном суде, иски кредиторов к должникам составили 25 процентов дел в гражданском судопроизводстве – их число по сравнению с 2019 годом выросло на 20 процентов. В абсолютных цифрах картина выглядит удручающе. Почти 300 тысяч судебных приказов о взыскании кредитной задолженности было выдано мировыми судьями, плюс 318 тысяч судебных исков о взыскании долгов по кредитам рассмотрели районные и городские суды региона. По словам председателя Свердловского областной суда Владимира Дмитриева, ко взысканию по кредитным долгам в 2020 году присудили 22 миллиарда рублей.

- В основном ответчиками по кредитным искам и заявлениям являются люди трудоспособного возраста, – заявила журналисту «Облгазеты», заместитель председателя Свердловского областного суда по гражданским делам Анна Васильева. – Среди них есть как работающие, так и неработающие граждане. Пожилых немного.

В принципе, ничего страшного в кредитах нет. Если, конечно, трезво рассчитать свои финансовые возможности и вовремя погашать основную сумму и набегающие проценты. К сожалению, многие пренебрегают осторожностью, накапливают долги и теряют контроль над ситуацией. Усугубляют положение и доброхоты-посредники, коих сегодня развелось изрядное количество. Они обещают избавить от долгов, а на деле предлагают новый кредит и дерут солидные деньги за свои услуги. Долговая яма становится всё глубже, а шансы выбраться из неё – всё проблематичнее.

- Моя бывшая жена за последние три года взяла уже пять кредитов и ни один из них не погасила, – поделился типичной, увы, в наши дни историей Виктор Теплых из Екатеринбурга. – Мне бы не было до этого дела, если бы я не волновался за судьбу дочери. Последний кредит, как выяснилось, оформлен под залог квартиры. Если он не будет погашен в срок, недвижимость продадут.

Виктор Теплых говорит, что пытался вразумить не только бывшую супругу, но и чересчур щедрых кредиторов. Уже после второго кредита, который женщина взяла, не погасив первый, он обратился в банк и попросил не давать деньги, пока не будет погашен один долг. Всё тщетно. Ему объяснили, что не могут ограничивать финансовую свободу граждан.

- Громкими словами банкиры прикрывают собственную алчность, – возмущается Виктор Теплых. – Им выгодно, чтобы деньги работали, приносили прибыль. Квартира, где живёт моя дочь со своей матерью, большая, в элитном доме, в центре города. В случае чего её продажа с лихвой покроет долг. А судьба людей кредиторов не волнует.

Пойти по миру

Опасения Виктора Теплых о судьбе квартиры небеспочвенны. Суды арбитражные и общей юрисдикции буквально завалены исками и заявлениями о взыскании долгов по кредитам и принимают решения о наложении взыскания на имущество должников, в том числе и недвижимого. Делается это в рамках закона, опротестовать решение суда практически нереально. Специалисты уже давно говорят, что необходимы меры, которые бы ограничили желание финансовых организаций раздавать кредиты без гарантий возврата. В принципе, они существуют, но действуют слабо.

К примеру, чтобы ограничить рост закредитованности населения, Центральный банк России ввёл показатель долговой нагрузки (ПДН). Как объяснили «Облгазете» в Уральском главном управлении Центробанка, это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека, включая тот, за которым он обратился, к его ежемесячным доходам. С 1 октября 2019 года все банки и микрофинансовые организации (МФО) должны вычислять ПДН, когда выдают новые кредиты, реструктурируют или рефинансируют старые. Если на выплаты у человека будет уходить 50 процентов его доходов или больше, велика вероятность того, что он не сможет расплатиться. Поэтому банк или МФО должны заморозить дополнительный капитал, чтобы покрыть возможные убытки. Организациям это невыгодно, и по идее они должны отказать в кредите. Должны, но далеко не всегда делают это – применение ПДН в качестве барьера для заёмщиков носит рекомендательный характер.

Не всеми банками, не говоря уж о микрофинансовых организациях, учитывается и кредитная история заёмщика. Хорошая она или плохая, а кредит получить можно, пусть и под более высокий процент. А значит, будет расти число граждан, лишившихся за долги жилья и прочего имущества.

– Последовательная политика по совершенствованию регулирования показателя долговой нагрузки и соответствующие законодательные ограничения позволят защитить наименее обеспеченных граждан от попадания в долговую яму, – тем не менее считает начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков. – Это же поможет минимизировать и риски финансовой стабильности в целом.

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