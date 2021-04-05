Как юристы навязывают свои услуги тем, кого обманули уже до них?

Люди думают, что отказаться от навязанной страховки трудно, на этом заблуждении многие юристы строят свой бизнес. Фото: Алексей Кунилов.

В последнее время в судах Свердловской области заметно возросло количество исков от юридических фирм о взыскании с граждан задолженности, о наличии которой многие ответчики даже не подозревают. Об одном из таких случаев журналисту «Облгазеты» рассказала жительница Екатеринбурга Екатерина Топорова.

Летом 2020 года Екатерина Торопова взяла кредит в одном из банков, в довесок ей навязали совершенно ненужную страховку. Подобная практика весьма распространена, и побороть её пока не получается. Единственное, чего удалось добиться, так это обязать банки информировать клиентов о возможности аннулировать договор страхования в течение 14 дней.

– Собиралась написать заявление об отказе от страховки, но всё откладывала, – рассказывает Екатерина Торопова. – И тут раздался телефонный звонок из юридической фирмы «Конструктив». Они предложили взять на себя хлопоты по отмене страховки. Поскольку сроки поджимали, я попросила сообщить мне их расценки, чтобы сравнить с условиями других компаний и выбрать оптимальный вариант.

Расценок женщине не сообщили, но прислали по электронной почте прислали договор, где был прописан гонорар – 50 процентов от страховой суммы, согласие делегировать полномочия представлять её интересы. В сопроводительном письме женщину попросили прислать «оферту акцептную». А через три дня она получила акт выполненных работ и требование выплатить более 42 тысяч рублей.

– Я была в шоке, – признаётся Екатерина Торопова. – Как так? Условия договора со мной не обсуждали, никаких документов я не подписывала, запрошенный аванс не выплачивала. Вдобавок успела проконсультироваться с адвокатом, самостоятельно направила письменное заявление в страховую компанию об отказе от страховки, и мне вернули деньги. За что платить «Конструктиву»? Естественно, я отказалась.

Но история на том не закончилась. В январе 2021 года Екатерина Торопова получила по почте копию резолютивной части заочного решения мирового судьи, а в феврале – копию мотивированного решения. Оказывается, фирма «Конструктив» подала иск о взыскании с Екатерины Сергеевны гонорара и судебных издержек, а мировой судья судебного участка №2 Верх-Исетского судебного района Ольга Жернакова рассмотрела иск в отсутствие ответчика и удовлетворила требования.

– Много я повидала всяких юристов, но эти из ряда вон, – не скрывает своего возмущения беспардонными действиями коллег из «Конструктива» адвокат Елена Товстокор, которая взялась представлять интересы Екатерины Тороповой. – На своём сайте они сообщают, что являются бывшими сотрудниками банков, что специализируются на возврате комиссий и страховок. При этом не ждут, когда к ним обратятся за помощью, а в нарушение всех правил звонят клиентам банков сами и предлагают свои услуги. Они беззастенчиво пользуются тем, что люди слабо ориентируются в законах и не понимают значения юридических терминов. Откуда не юристу знать, к примеру, что отправленная по электронке фраза «оферта акцептная» равноценна подписи на бумаге?

Судьи, к сожалению, тоже не всегда скрупулезно вникают в обстоятельства дела, что приводит к нарушению прав граждан. К примеру, Екатерина Торопова даже не подозревала ни о предъявленном ей иске, ни о предстоящем его рассмотрении. Копию иска ей отправили, но пакет целый месяц пролежал в почтовом отделении без движения. Попыток вручить ей извещение, как выяснилось, не предпринималось. Среди материалов в суде отсутствовал возвратный конверт почтового отправления, тем не менее судья сочла возможным вынести заочное решение без участия ответчика.

– История, приключившаяся с моей доверительницей, увы, не единственная, – подчёркивает Елена Товстокор. – У мирового судьи, как я убедилась, множество удовлетворённых заочных исков в пользу «Конструктива». А что? Хороший бизнес. Сами навязывают услуги, сами устанавливают размер оплаты.

Между тем требовать так называемый «гонорар успеха» – процент от взысканной суммы в качестве оплаты услуг юристы «Конструктива» не имели права. Ещё в 2007 году Конституционный суд сформулировал на этот счёт правовую позицию, которая последовательно поддерживается судебной практикой. Оплата по договору об оказании юридических услуг не может ставиться в зависимость от решения компетентных органов, в том числе и суда, так как оплачивается сама деятельность, а не её результат. Оплата работы производится по прайс-листу, с которым должен быть заранее ознакомлен заказчик.

Все эти доводы от имени доверителя Елена Товстокор изложила в заявлении в суд и попросила отменить заочное решение. Впрочем, до разбирательства не дошло. Юридическая фирма сочла благоразумным отказаться от своего иска к Екатерине Тороповой. Справедливость, как говорится, восторжествовала. Но вопросы остались. Журналист «Облгазеты» заглянула на сайт «Конструктива» и нашла там множество отзывов клиентов, которые прямым текстом пишут, что юристы фирмы вышли на них сами. Откуда сторонние лица черпают персональные данные граждан, заключивших договоры с банками, и на каком основании их используют? Компетентным органам не мешало бы в этом разобраться. Как и в том, кто и почему нарушает банковскую тайну.

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