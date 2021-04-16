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Общество / Суды и криминал
16 апреля 2021, 13:12

В Нижнем Тагиле будут судить экс-сотрудника ГИБДД за коррупцию и незаконное хранение обреза

Обрез

Бывший сотрудник ГИБДД предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении оружия и в совершении коррупционного преступления. Фото: сайт СУ СКР по Свердловской области.

Бывший сотрудник отделения регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МУ МВД России "Нижнетагильское" предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении оружия и в совершении коррупционного преступления. Обвинительное заключение в ближайшее время направят в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 42-летний мужчина, занимая указанную должность, принимал экзамены на право управления автомобилем и выдавал водительские удостоверения.

Было установлено, что с ноября 2018 года по октябрь 2019 года сотрудник ГИБДД через преподавателя автошколы получал взятки за получение положительных результатов на экзамене. В указанный период он получил взятки от 9 человек. Сумма незаконного вознаграждения варьировалась от 6 до 10 тыс. рублей.

Также с 2008 по 2013 годы обвиняемый хранил в сейфе незаконно приобретённый обрез дробовика, который был изъят правоохранительными органами.

В ходе расследования сотрудники СК провели работу по установлению всех обстоятельств преступления, сбору и закреплению доказательной базы. Проведены обыски, почерковедческая и баллистическая экспертизы, допрошены около 20 свидетелей, изъяты видеоматериалы.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия, его основных частей"). Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направят на рассмотрение в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила в ближайшее время.

Областная газета Свердловской области

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