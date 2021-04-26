Как скажется упразднение судов в Свердловской области на доступности правосудия?

Владимир Дмитриев дал эксклюзивное интервью «Облгазете». Фото: Павел Ворожцов.

В апреле исполнилось два года, как Президент России Владимир Путин назначил председателем Свердловского областного суда Владимира ДМИТРИЕВА. Когда Владимир Андреевич работал заместителем председателя облсуда, прошла первая волна упразднения районных и городских судов в области, в этом году предстоит вторая. Сказывается ли это на доступности правосудия для населения и влияет ли на нагрузку судей и качество их работы? Об этом и многом другом Владимир Дмитриев рассказал в эксклюзивном интервью «Облгазете».

«Изменения диктует жизнь»

– Владимир Андреевич, недавно была опубликована информация о том, что в Свердловской области упраздняются пять районных судов. Чем это вызвано и нет ли аналогии с оптимизацией в здравоохранении, которая затруднила получение медицинской помощи?

– Подобная аналогия точно неуместна. Действительно, с первого августа нынешнего года число районных судов в области уменьшится. Сейчас их 56, будет 51. Но это не означает, что жители Байкаловского, Новолялинского, Слободо-Туринского и Тугулымского районов, а также городского округа Заречный, где упраздняются суды, будут вынуждены ехать в какой-то другой суд за сотни километров. Почти везде будут созданы судебные присутствия. По сути, произойдёт переподчинение судей. Объясню на конкретных примерах. Судьи ликвидируемого Байкаловского районного суда вправе участвовать в конкурсе на замещение судейских должностей в других судах области, в том числе Ирбитского районного суда, часть судей которого будет работать в Байкаловском районе, где создаётся судебное присутствие. Это же касается и мировых судей. В Новой Ляле будeт находиться судебное присутствие Верхотурского районного суда и двое мировых судей. Исключение сделано для Заречного – там судебное присутствие не появится, поскольку до Белоярского районного суда всего 17 километров. Доехать проблем не составит, нет смысла содержать два здания.

– Чем вызвана такая реорганизация? Сокращением населения?

– Не только. Упраздняются так называемые малосоставные суды. К примеру, в Байкаловском районном суде всего двое судей. Но некоторые категории уголовных дел могут быть рассмотрены только коллегиальным составом, то есть тремя судьями. Что делать в таком случае? Добавлять штатные единицы нецелесообразно, поскольку дел в этих судах рассматривается мало, нагрузка невелика, и она уменьшается год от года. Передавать рассмотрение дел в другой суд — значит, создавать проблемы участникам процесса, в том числе свидетелям. Реорганизация позволит увеличить штат и при необходимости формировать коллегию судей.

Кстати, процесс реорганизации идёт давно. К примеру, с 1 января 2017 года был упразднён Ачитский районный суд. Его работников перевели в Красноуфимский районный суд, и в здании упразднённого суда в Ачите работает судебное присутствие. Для граждан ничто не изменилось. Не изменится и сейчас.

Проводим реструктуризацию не только мы, но и прокуратура, полиция, они создают межрайонные подразделения. Изменения диктует жизнь. Мы надеемся, что в ближайшее время в Екатеринбурге может быть создан ещё один районный суд — Академический.

Работа не для каждого

– Время от времени в «Облгазете» публикуются объявления о проведении конкурса на замещение вакансий председателей судов, судей в регионе. Чем это продиктовано?

– Обновление кадров идёт постоянно. Судьи уходят в отставку по разным причинам. Во-первых, они достигают предельного возраста нахождения в должности, который для судьи составляет 70 лет. В этом месяце, к примеру, мы будем провожать в отставку по достижении предельного возраста судью областного суда Татьяну Мазанову. В областном суде она проработала более 23 лет, а общий стаж её судебной работы – свыше сорока лет. У неё огромный профессиональный и жизненный опыт, без которого не получится хорошего судьи. Сейчас таких профессионалов по пальцам можно пересчитать. Это пятый судья в области, который дорабатывает до предельного срока пребывания в должности.

– Выходит, не все выдерживают?

– Не все. Работа у судьи тяжёлая. И физически — нужно не просто прочитать дело, а тщательно изучить и проанализировать его. При этом судебные дела нередко бывают многотомными. И морально — приходится брать на себя ответственность за судьбы, наказывать. Непросто принимать решения и по гражданским делам. Особенно, когда речь идёт о выселении семьи из единственного жилья или о взыскании крупных сумм по кредитным, коммунальным долгам.

– Когда два десятка лет назад в стране появились мировые судьи, это стало огромным облегчением — нагрузка уменьшилась. А как с этим сейчас?

– Нагрузка огромная, особенно у мировых судей, и с каждым годом она возрастает. В среднем на каждого судью районного суда приходится по 35 дел в месяц плюс судебные материалы, а на мирового судью – 510 дел! Причём на семи участках мировых судей нагрузка в прошлом году составила 900 дел, а в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила – 1 428 дел. Ситуация осложняется ещё и тем, что дела поступают неравномерно.

– Как же судьи справляются?

– Приходят на работу рано, уходят поздно. В субботу отдохнули, а в воскресенье — за работу, чтобы подготовить задел на следующую неделю. Находясь в отпуске, полностью отключиться от дел и отдохнуть тоже не удаётся. Но если уж выбрал такую работу, её надо выполнять качественно и своевременно. Люди обращаются в суд со своими проблемами, бедами, трагедиями… И помощь им должна быть оказана качественно и в срок.

– Кстати, о сроках. В прежние годы судей постоянно критиковали за волокиту. Но я посмотрела отчёт о работе мировых судей за первый квартал нынешнего года – с нарушением сроков рассмотрены лишь единицы дел, и это при колоссальной нагрузке.

– В основном установленные законом сроки удаётся выдерживать, хотя по сравнению с другими странами они наиболее короткие. Будучи в служебной командировке в Испании, встречались с коллегами. Один спросил: «Сколько лет у вас рассматривается бракоразводный процесс?» Сначала я подумал, что он оговорился. Но нет, у них гражданское дело может тянуться два-три года. А у нас установленный законом срок рассмотрения гражданского дела в районном суде – два месяца.

Из центра – в глубинку

– Как становятся судьями и где вы берёте кадры?

– Нам повезло в том плане, что в Свердловской области есть несколько вузов, которые готовят юристов и дают знания, необходимые в судейской работе. Готовят в том числе по целевым направлениям областного суда. Таких специалистов мы трудоустраиваем в суды области, и они обязаны отработать пять лет.

– Однако одного высшего образования, чтобы претендовать на должность судьи, мало, необходим опыт. Где его приобретают?

– Те, кто хотят стать судьями, во время учёбы или после её окончания часто приходят работать в суд, сначала специалистами, секретарями, помощниками судей. Это позволяет понять суть и сложность профессии, оценить объём и интенсивность работы, примериться к ней. Примерно 70 процентов вакансий судей занимают кандидаты из числа работников аппарата судов — мировых, районных, областного. Есть среди судей и бывшие следователи, работники прокуратуры, полиции, юристы с предприятий и организаций…

– Бывшие прокуроры и полицейские не грешат обвинительным уклоном?

– Нет. У них имеется опыт правоприменительной практики, об особенностях судейской работы они знают не понаслышке. Что касается обвинительного уклона… Судебный процесс носит состязательный характер. Судья на то и судья, чтобы выслушать обе стороны, оценить их доводы, допросить свидетелей, изучить заключения экспертов. И на основании этого вынести решение по своему внутреннему убеждению.

– Наверное, не каждому дано стать судьёй. Нужны определённые качества, среди которых – умение сохранять беспристрастность.

– Процедура назначения судьи длительная по времени. Мы стремимся, чтобы кандидат прошёл стажировку, чтобы человек оценил свои возможности, чтобы мы к нему пригляделись. Кандидатов оценивает квалификационная коллегия судей области, в которую входят представители не только судов, но и общественности. А до этого надо сдать квалификационный экзамен, выдержать который — серьёзное испытание. Нужно получить большой объём знаний и показать, что умеешь ими пользоваться. Не всем это удаётся. В прошлом году заявления на сдачу экзамена подали 104 человека, сдавали – 88, но сдали успешно только 47.

– Легко ли заполняются вакансии судей в глубинке?

– Не всегда. Если подходящих претендентов из местных жителей нет, то бывает, что не сразу удаётся найти желающих. Иногда кандидаты находятся в других городах области. Так, из Екатеринбурга в Серов вместе с семьёй переехал кандидат, работавший ранее помощником судьи. Сдал квалификационный экзамен и был назначен на должность судьи районного суда. Другой пример, когда помощник судьи областного суда выразил желание стать мировым судьёй в Верхотурье. Недавно был объявлен конкурс на замещение должностей судей ряда районных и городских судов, есть претенденты, в том числе из мировых судей. Они решили подняться ступенькой выше. Идёт и движение кадров из глубинки в областной центр.

В роли истца

– У многих существует стойкое убеждение, что самостоятельно, без адвоката или юриста-представителя, отстаивать в суде свои права невозможно. Могут ли в суде помочь человеку, скажем, написать заявление?

– Судьи приём граждан не ведут, законом это не предусмотрено. Заявления, ходатайства, документы принимают у граждан работники аппарата. Судья должен сохранять беспристрастность, он встречается с участниками процесса только в рамках судебного заседания.

В принципе обратиться в суд не так уж сложно. Необходимо составить заявление, приложить нужные документы. Подать заявление можно непосредственно в приёмную судьи или отправить его почтой. Сейчас есть возможность проделать всё это, не выходя из дома, подав обращение в электронном виде. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте Госуслуг. Исключение составляют ходатайства по уголовным делам – чтобы их подать, необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Но и её получить не проблема. Хочу отметить, что подача документов в суд в электронном виде менее затратна.

Конечно, судьям проще работать с документами, составленными профессионалами, юристами, которые грамотно сформулируют требования, соберут и представят доказательства.

– Но судиться с помощью юриста – удовольствие затратное.

– Сама по себе государственная пошлина за обращение в суд невелика. Её размер не увеличивают, чтобы сохранить доступность правосудия. Если говорить об услугах адвоката, юриста, то у суда есть право определять размер присуждаемых сумм за эти услуги в зависимости от фактической сложности дела, количества судебных заседаний, времени, которое было потрачено на разрешение дела, тех действий, которые выполнил защитник или представитель. И не факт, что заявленная сумма будет удовлетворена, если суд признает её чрезмерной. Нельзя допускать злоупотребления правом.

Проблемы требуют решения

– Законодательство постоянно корректируется. Не так давно председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев выступил с предложением, чтобы по некоторым категориям преступлений частного обвинения органы дознания проводили предварительное расследование. Это действительно необходимо?

– Да, такой шаг необходим. Такого рода дела возбуждаются и прекращаются по инициативе потерпевшего. И на практике очень часто люди подают заявления, а потом их забирают. Верховный суд исходит из того, что необходимо проводить дознание по таким делам и, если частный обвинитель отказывается от своих обвинений, надлежит выяснять, что послужило причиной, почему произошло примирение сторон. Добровольно или под давлением и угрозами. Согласитесь, это важно для общества.

Хотел бы отметить ещё одно важное изменение, внесённое в законодательство в прошлом году. Имею в виду запрет рассмотрения в особом порядке уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях. Особый порядок разбирательства предполагает согласие подсудимого с предъявленным обвинением и постановление приговора без исследования доказательств, а также назначение наказания на треть ниже максимального, предусмотренного статьей. В прошлом году в области в таком порядке рассмотрено почти 57 процентов всех уголовных дел. Теперь же уголовные дела по тяжким и особо тяжким преступлениям должны рассматриваться только в обычном порядке. Это позволит обеспечить гарантии справедливого правосудия, а также исключить возможность самооговора подсудимым, признания им вины под давлением.

– А судьи вносят свои предложения по изменению законов, по решению каких-то профессиональных проблем?

– Разумеется. Суды занимаются не только рассмотрением дел. Мы постоянно изучаем и анализируем судебную практику, делаем необходимые выводы, выявляем пробелы и недостатки в правовом регулировании. Формулируем предложения по изменению законодательства, обсуждаем их, в том числе на Всероссийском съезде судей. В этом году в декабре состоится десятый, юбилейный, съезд.

– Какую злободневную тему вы бы хотели поднять на этом съезде?

– О нагрузке на мировых судей, в первую очередь. Только за прошлый год она выросла почти на четверть по сравнению с 2019 годом. Какой должна быть оптимальная нагрузка судьи с учётом сроков рассмотрения дел? Этот вопрос постоянно поднимается на съездах судей, последний раз он ставился в 2016 году. Было поручение изучить опыт других стран, в частности, Казахстана, Болгарии. Но вопрос пока не решён.

– Что, по-вашему, можно предпринять, чтобы снизить нагрузку?

– Большинство рассмотренных мировыми судьями дел — это взыскание долгов. В прошлом году они выдали 185 тысяч судебных приказов только по налоговым платежам. А ведь выносятся ещё приказы о взыскании коммунальных, кредитных долгов. 93 процента нагрузки мировых судей — судебные приказы, которые выдаются без проведения судебного заседания. Для чего загружать этим суд? Почему бы не наделить налоговый орган правом самостоятельно взыскивать налоговую задолженность? Направлять требование об уплате налога и, если человек не погасил долг в отведённый срок, передавать материалы на принудительное взыскание без обращения в суд. Необходимо расширять сферу внесудебного взыскания подобного рода задолженностей.

Решается вопрос о том, чтобы граждане и организации могли обращаться к мировому судье в электронном виде. Материальная база для этого уже подготовлена, обновлена компьютерная техника. Сейчас 64 судебных участка в Екатеринбурге имеют возможность направлять документы судебным приставам в электронном виде. Кстати, это позволит перекрыть возможность подделки судебных приказов и исполнительных листов, что пока, увы, иногда случается. Судами активно используется направление извещений о судебных заседаниях путём смс-информирования, а не почтовой связью. Замечу, что мировые судьи финансируются из областного бюджета, так что сокращение почтовых расходов выгодно региону. А пока почтовые расходы растут, к концу года денег не хватает на конверты, на марки.

А если помечтать… Возможно, в скором времени судебные приказы по долгам будет выдавать компьютер, будут внедрены элементы искусственного интеллекта в правосудие. Это кажется нереальным, но ведь не так давно никто не думал, что судебные заседания могут проходить с помощью видеоконференции. А сейчас это обыденность.

ФАКТ Средний возраст судей в Свердловской области – 40 лет, большинство состава – люди в возрасте от 35 до 50 лет. Две трети судей — женщины, треть — мужчины.

Цифры Итоги работы мировых судей в первом квартале 2021 года: Уголовные дела: поступило – 2 336, окончено – 2 181, в особом порядке – 1 413. Гражданские административные дела: поступило – 211 333, окончено – 210 237, вынесено судебных приказов – 197 767. Административные правонарушения: поступило – 36 487, рассмотрено – 34 278.

СПРАВКА «ОГ» Постоянное судебное присутствие располагается вне места пребывания районного или городского суда, оно является обособленным подразделением суда и осуществляет его полномочия. Судебный участок создаётся в судебных районах, на которые поделена территория населённых пунктов. Там ведут приём мировые судьи.

ДОСЬЕ «ОГ» Владимир Андреевич ДМИТРИЕВ родился 13 апреля 1972 года в Свердловске. В 1994 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Правоведение». С 1994 по 2000 год – преподаватель, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Уральского юридического института МВД России. С ноября 2000 года по декабрь 2004 года – судья Железнодорожного районного суда Екатеринбурга. С 2004 по 2011 год – судья Свердловского областного суда. С 2011 по апрель 2019 года – заместитель председателя Свердловского областного суда. Указом Президента России от 15 апреля 2019 года №171 назначен председателем Свердловского областного суда на шестилетний срок полномочий. Кандидат юридических наук (диссертацию защитил в 2003 году). Женат, двое детей.

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