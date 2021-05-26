Пострадавшие недовольны приговором водителю «бешеной Хонды» Владимиру Пузырёву

Владимира Пузырёва выводят из зала суда после оглашения приговора. Фото: Павел Ворожцов

В Ленинском районном суде Екатеринбурга огласили приговор Владимиру Пузырёву, совершившему тяжкое ДТП в ноябре 2018 года в центре города. Его Хонда въехала на тротуар, пронеслась по нему на приличной скорости метров двести, сбила троих пешеходов: мужчину и женщину с двухлетним сынишкой. Обвинение требовало 10 лет лишения свободы, суд дал шесть с половиной плюс год ограничения свободы и 4,8 млн рублей компенсации пострадавшим.

Вторая попытка

Правда, приговор в законную силу пока не вступил, его могут обжаловать как прокуратура, так и подсудимый. Год назад именно так и получилось. Тогда срок лишения свободы суд назначил точно такой же, а компенсацию пострадавшим меньше – 3,4 млн рублей. Апелляции на первый приговор в марте 2020 года подали обе стороны. Владимир Пузырёв настаивал на своей невиновности, твердил, что ему стало плохо за рулём, что он перепутал педали тормоза и газа. Гособвинение, наоборот, сочло наказание чрезмерно мягким, не устроило и то, что суд первой инстанции оправдал Владимира Пузырёва за использование поддельной медицинской справки для получения водительских прав. В итоге Свердловский областной суд приговор отменил и направил дело на рассмотрение в тот же районный суд, но в новом составе.

Повторное разбирательство заняло почти семь месяцев, и это сыграло на руку «водителю бешеной Хонды», как окрестили его журналисты. Преследование Владимира Пузырёва за использование фальшивых документов судья Александр Суслов прекратил, так как истёк срок давности привлечения к ответственности по статье 327 Уголовного кодекса РФ.

Между тем без этого преступления не было бы другого – хулиганской гонки по тротуару, наезда на людей, причинения им тяжелых увечий. В ходе расследования ДТП вскрылся вопиющий факт. У Владимира Пузырёва имелись серьёзные проблемы со здоровьем, в феврале 2018 года он стал участником автоаварии, и Верх-Исетский районный суд по иску районной прокуратуры лишил его права садиться за руль пожизненно. Это мужчину не устроило, и он решил обойти закон: раздобыл поддельную медицинскую справку, оформил по ней новые права и снова стал рассекать по городу.

Свыше 80 км/час

На многочисленных записях с видеорегистраторов и видеокамер, выложенных в соцсетях сразу после трагических событий утра 14 ноября 2018 года, видно, как «Хонда» резко берёт вправо, объезжая другие авто, мчится по тротуару от Уктусской по Фурманова в сторону 8-го Марта, сбивает мужчину, женщину с ребёнком и останавливается, врезавшись в столб. Засняли свидетели происшествия и то, как водитель выходит из авто, начинает осматривать повреждения…

Эти записи, показания очевидцев, инспекторов ГИБДД, врачей скорой помощи позволили восстановить ход событий, зафиксировали поведение виновника аварии. Последнее было очень важно, так как Владимир Пузырёв, осознав, что натворил, принялся доказывать: мол, виной всему его болезнь, что за рулём у него случился припадок, что он потерял способность ориентироваться. Медицинский аспект дал основания проводить судебное разбирательство в закрытом режиме. Однако подсудимый, давя на жалость, стал сам открыто говорить о своём диагнозе.

– Следствием были назначены комплексные медицинские экспертизы, в которых приняли участие нейрохирург и неврологи, – говорит гособвинитель Татьяна Новосельцева. – Заключение они сделали однозначное: ни до, ни в момент аварии припадка у водителя не было. Это подтверждают и показания свидетелей: выйдя из машины после ДТП, Владимир Пузырёв хоть и выглядел ошеломлённым, но на вопросы отвечал внятно, вёл себя адекватно, держался уверенно. Объехать пробку по тротуару он решил осознанно, скорость превысил намеренно, преступление совершил из хулиганских побуждений, умышленно.

Суд в ходе разбирательства пришёл к тем же выводам. Но почему-то наказание назначил вдвое мягче того, что предусмотрено законом.

– Даже не знаю, что и сказать, – растерянно говорит Андрей Медведев, первым угодивший под колёса «бешеной Хонды». – Мне почти год пришлось лечиться, я не получал зарплату, растерял всех клиентов, до сих пор есть проблемы со здоровьем. А Пузырёв свою вину так и не осознал, кинули мне на карту 50 тысяч рублей и всё. Даже не извинился. Мало дали за такое. Надо бы лет десять.

В той аварии пострадали ещё мама и её маленький сын. Мальчику досталось больше всех. Он получил черепно-мозговую травму, тяжёлые последствия которой полностью преодолеть пока не удалось. И неизвестно, удастся ли, хотя надеяться хочется на лучшее. Его родителям приговор суда тоже кажется неоправданно мягким.

Не хотел убивать?

Стоит отметить, что судьи всегда скупятся при назначении наказания за ДТП даже с тяжёлыми травмами и со смертельным исходом. Одно дело, когда человек берёт ружьё и стреляет – тут злой умысел очевиден. Другое дело водитель: ну газанул, ну превысил скорость, но он же не хотел убивать… Однако в одном из сообщений областной прокуратуры о ходе расследования дела Владимира Пузырёва мелькнуло примечательное определение: «используя автомобиль в качестве оружия, он совершил наезд на пешеходов…» В качестве оружия авто используют всё чаще. В разгар суда над водителем «бешеной Хонды» в центре Екатеринбурга произошло два аналогичных ДТП, одно – со смертельным исходом.

На перекрестке Ленина и Мамина-Сибиряка Сеат рванул на красный и, столкнувшись с Тойотой, вылетел на тротуар. Пострадали четверо взрослых и два ребёнка, одна женщина скончалась. Несмотря на это, Верх-Исетский суд оставил водителя Сеата Сергея Суворова, совершившего за год 11 нарушений ПДД, на свободе, и только на этой неделе областной суд назначил ему домашний арест. Спустя несколько дней на перекрестке Радищева – 8-го Марта от столкновения с Мерседесом в толпу пешеходов въехал Шевроле. Чудом никто не погиб, но трёх человек, в том числе беременную женщину и годовалого ребёнка, увезли в больницу.

Сколько ещё будет покалечено и убито людей, пока мы признаем, что аварии, совершённые по пьянке или из хулиганских побуждений, это не происшествия, а преступления – неизвестно.

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