Устроивший стрельбу на Химмаше пенсионер МВД уже применял оружие против людей

Сергей Болков признал свою вину и заявил, что раскаивается Фото: Алексей Кунилов

В минувший воскресный вечер на Химмаше произошло громкое ЧП. Пенсионер МВД Сергей Болков почти два часа вёл огонь из охотничьего карабина «Вепрь» по людям и автомашинам, в результате чего ранил сотрудника Росгвардии и девятилетнюю девочку, которая сейчас находится в реанимации.

– Ребёнка прооперировали в Свердловской областной детской клинической больнице №1, состояние у девочки тяжёлое, – рассказал журналисту «Облгазеты» около полудня понедельника пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

Первые выстрелы из дома №31 на улице Бородина в Екатеринбурге прозвучали примерно в половине восьмого вечера. Как выяснилось, почти сразу сотрудники ближайшего магазина нажали тревожную кнопку, и вскоре стали прибывать силовики – вооружённые, в шлемах и бронежилетах.

– Из нашего окна хорошо виден балкон, с которого велась стрельба, и часть улицы напротив, – говорит Людмила Максимова (фамилия изменена по просьбе собеседницы). – Раздетый по пояс мужчина что-то кричал и стрелял по машинам и прохожим. Опасную зону оцепили, из подъезда стали выводить жильцов. Стрелка пытались уговорить сдаться: к нему обращались какой-то мужчина и женщина, но он продолжал палить. В какой-то момент в его квартире раздался громкий хлопок, вспыхнул яркий свет, из окна повалил белый дым. Спустя несколько минут из подъезда кого-то вывели и посадили в полицейскую машину, но видно было плохо, обзор закрывали люди в форме.

Как рассказал журналисту «Облгазеты» руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, перед штурмом в квартиру была брошена светошумовая граната, следом ворвались собровцы.

– Что касается стрелка, Сергея Болкова, то он действительно служил в органах внутренних дел, но ушёл на пенсию в звании прапорщика по состоянию здоровья в 2011 году, в момент реорганизации милиции в полицию, – говорит Валерий Горелых. – В крови у стрелка, как показало исследование, находилась изрядная доза алкоголя, порядка 1,15–1,17 промилле.

Выучка у Сергея Болкова, судя по всему, была неплохая, имелся и опыт боёв в горячих точках. Даже после взрыва светошумовой гранаты он продолжал вести огонь по своим бывшим коллегам в то время, как они его обезвреживали. На щитах собровцев, когда они вышли на улицу, как рассказывают очевидцы, были видны следы от пуль.

– В результате штурма специальный отряд быстрого реагирования задержал подозреваемого в его квартире и передал представителям управления внутренних дел, – сообщили журналисту «Облгазеты» в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области. – Во время операции никто из офицеров спецподразделения не пострадал.

Ранение в ногу получил один из сотрудников вневедомственной охраны, которые первыми прибыли к месту ЧП. Ему оказали медицинскую помощь, но госпитализация не потребовалась.

Как объяснил один из силовиков в конфиденциальной беседе с журналистом «Облгазеты», со штурмом тянули, так как не были уверены, что в квартире нет заложников. Также было неясно, какой арсенал имеется у бывшего сотрудника правоохранительных органов. Перед тем как стрелок открыл огонь по улице, он стрелял из пистолета по парню, который находился с ним в квартире и чудом сумел увернуться и убежать. Как он оказался в квартире стрелка и что там произошло, предстоит выяснить следствию.

Также предстоит выяснить, насколько законно Сергей Болков владел охотничьим карабином и как ему удалось избежать ответственности за стрельбу, которую он уже устраивал в своей квартире несколько лет назад. У только что назначенного нового прокурора Свердловской области Бориса Крылова будет возможность проявить принципиальность и определить законность действий правоохранителей в той давней истории. Ход расследования стрельбы на Химмаше взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Сегодня Чкаловский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте Сергея Болкова. Когда судья Николай Тараненко спросил Сергея Болкова, есть ли у него возражения против меры пресечения, тот ответил:«Как вы решите». А перед этим заявил: «Я очень виноват. Очень. Не прицельно стрелял, не хотел попасть в девочку».

Суд принял решение оставить стрелка под стражей до 29 июля 2021 года.

«Облгазета» будет следить за развитием событий.

Охотничий карабин «Вепрь», 1965 года выпуска, калибра 7,62 мм, из которого Сергей Болков стрелял по людям Фото: С сайта СУ СК РФ по Свердловской области

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Из ярко освещённых окон на последнем этаже Сергей Болков вёл огонь Фото: С сайта СУ СК РФ по Свердловской области