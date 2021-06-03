В Екатеринбурге раскрыли серию краж иномарок

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге раскрыли кражи дорогостоящих автомобилей. Один из участников группы задержан, второй находится в розыске.

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли серию краж автомобилей (две Toyota Camry и одна Mazda6). Угоны произошли в 2020 году на территории Екатеринбурга. Подозреваемым дважды удавалось скрыться от полицейских, однако под Новый год одного из них задержали. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель.

Он прятался от полицейских. Каждый раз, перед тем как выйти из дома, он отправлял вперёд супругу, которая спускалась в паркинг, выезжала на машине из двора и ожидала его в условленном месте. Далее подозреваемый выходил на переходную лоджию и осматривал двор. Убедившись, что опасности нет, он спускался по лестнице, так как в лифте установлены камеры наблюдения. 15 декабря при выходе из подъезда своего дома его задержали полицейские, который работали под прикрытием в гражданской одежде.

Его подельник - 61-летний житель Среднеуральска Гомзяков Евгений Александрович находится в розыске. Он был ранее судим за хулиганство, кражи, угоны и разбой ещё со времён СССР.