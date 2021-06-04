«Дело банды жучков»: первый приговор и обыски в УК

Предполагается, что прослушка чиновников мэрии и бизнесменов велась осенью 2019 года. Фото: Галина Соловьёва

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию первого фигуранта по делу о незаконной прослушке телефонных разговоров чиновников мэрии Екатеринбурга и уральских бизнесменов. Ещё троим подозреваемым продлили меру пресечения. Тем временем в ряде управляющих компаний города проходят оперативные мероприятия, которые могут быть связаны с резонансным уголовным делом.

Согласно данным ,опубликованным в картотеке Кировского райсуда, осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца и 15 дней в исправительной колонии строгого режима. Он обвинялся по ч. 3 ст. 30 («Покушение на преступление»), ч. 1 ст. 138 («Нарушение тайны телефонных переговоров») и ч. 4 ст. 327 («Подделка документов с целью скрыть другое преступление») УК РФ. По данным СМИ, речь идёт о гражданине Зеленцове. Предположительно подсудимый якобы брал биллинг из базы данных одного из мобильных операторов и передавал информацию участникам организованной преступной группы. Однако официально информация об обвиняемом и о решении суда скрыта.

Ранее «Областная газета» писала ещё о четырёх возможных фигурантах нашумевшей истории о незаконной прослушке в мэрии Екатеринбурга. В Интернете даже появились их фотографии. Среди тех, кто мог быть причастным к слежке за политиками, назывались 22-летний Илья Шитиков (31 марта суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая) и 27-летний Максим Шкуратов (1 апреля его заключили под домашний арест тоже на два месяца, до 29 мая). Правда, проходят они по другим уголовным делам, которые рассматривает Ленинский районный суд. Первому вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц, а второго подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Как рассказали в Ленинском райсуде, 27 мая обоим фигурантам продлили назначенные меры пресечения до 25 июня включительно. При этом Максиму Шкуратову сняли несколько установленных ограничений, например, ему разрешили выходить из дома гулять с ребёнком с 13:00 до 15:00.

Также ранее суд заключил под стражу до 26 мая ещё одного возможного фигуранта – Евгения Базанова. Он обвиняется по тем же статьям, что и предыдущие два фигуранта. 25 мая суд также продлил ему меру пресечения до 25 июня.

Четвёртый предполагаемый участник преступной группы – житель ХМАО – Югры Данил Рыков 1997 года рождения – находится под стражей с осени прошлого года (10 марта суд продлил ему эту меру пресечения до 24 июня).

Предполагается, что прослушка чиновников мэрии и бизнесменов велась осенью 2019 года. Через год силовики задержали пять подозреваемых, у которых были изъяты распечатки телефонных переговоров чиновников. Было возбуждено уголовное дело по ч 1 ст. 138 УК РФ.

Потерпевшим по этой статье признан руководитель свердловского Центра управления регионом Илья Захаров, ранее занимавший должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга. Именно распечатки его телефонных разговоров якобы оказались у участника преступной группы. Также среди потерпевших представитель губернатора Свердловской области в Екатеринбургской гордуме Анатолий Шарапов, её спикер Игорь Володин и совладелец компании «Мотив» Виталий Кочетков.

Как рассказал Илья Захаров в беседе с корреспондентом «ОГ», за ходом уголовного дела и судебными процессами он не следит.

– Специально ничего не узнавал, не интересовался. К следователям меня уже давно не приглашали. Фотографии подозреваемых в социальных сетях я не видел, но на тех снимках, что мне показывали, я никого не узнал. Раньше я этих людей не встречал, – пояснил бывший чиновник мэрии.

Тем временем «дело о прослушке» получило неожиданный поворот: 3 июня 2021 года в СМИ появилась информация об обысках в офисах нескольких управляющих компаний Екатеринбурга, расположенных в Верх-Исетском и Орджоникидзевском районах. По неподтверждённой информации речь может идти о «РЭМП-Эльмаш», «ЖКХ Орджоникидзевского района», «Орджоникидзевская УЖК» и УК «Верх-Исетская». Предполагается, что фигуранты дела могли быть фиктивно трудоустроены в указанных УК. Официально силовые ведомства эту информацию не комментируют.

Добавим, что по сведениям источника «ОГ», часть из этих управляющих компаний предположительно имеют отношение к депутату гордумы Екатеринбурга Алексею Вихареву, который, по данным СМИ, мог быть причастен к прослушке коллег по муниципальному парламенту. Сам народный избранник эту информацию опровергает. Он даже обратился в региональное управление СКР и управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО с жалобой на клевету.