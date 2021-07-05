Бескорыстно ли заволокитили дело о присвоении 1,6 млрд рублей у вкладчиков и вывели виновных из-под ответственности?

Александр Харин (крайний) и Илья Брыляков чувствовали себя уверенно под защитой адвокатов. Фото: Татьяна Бурова

Очередное сокрушительное разочарование в российской системе правосудия испытали те, кто присутствовал в минувшую пятницу в Свердловском областном суде. Апелляционная инстанция утвердила решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, что Илья Брыляков и Александр Харин, обманувшие 26,6 тысячи граждан и отнявшие у них 1,6 млрд рублей, неподсудны.

Коллегия из трёх судей не нашла оснований отменить постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, который 19 января нынешнего года прекратил производство по резонансному делу в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Фемида потерпела окончательное фиаско.

Масштабный обман

Отъём денег у населения Илья Брыляков и Александр Харин начали в 2005 году и в течение пяти лет успешно занимались этим прибыльным делом под вывеской фирм «Еврогрупп», «Актив», «Актив-инвест».

– Они так убедительно выступали по телевидению, собирали публику в больших залах, показывали фильмы, – рассказывает Владимир Зверев, приехавший на суд из Тюмени. – В своё время я избежал МММ и прочих пирамид, а тут попался. Меня подкупили заверения, что наши деньги они пускают в оборот на межбанковской валютной бирже Форекс. Поэтому прибыль в 30–60 процентов казалась реальной. Но всё это был обман, как потом выяснилось.

Тревожные звоночки раздавались уже в 2007–2008 годах, когда одни предприятия Брылякова и Ко ликвидировались, взамен возникало множество новых. Тогда же пошли первые жалобы в правоохранительные органы от людей, которые хотели получить свои деньги, но не могли этого сделать. Однако прошло ещё несколько лет, прежде чем было возбуждено уголовное дело.

Илью Брылякова задержали весной 2011 года, позднее – Александра Харина. Тогда милиция как раз стала полицией, и её пресс-служба по горячим следам рапортовала, что география деятельности кооператива «Актив» охватывает четыре федеральных округа и девять регионов. Пострадавшие обнаружились во множестве в Кемеровской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, в Красноярском крае, в республиках Башкортостан, Удмуртия и Чувашия, даже в Москве. В пирамиду, согласно первоначальным данным, были вовлечены более 32 тысяч граждан, от них получено свыше 2,5 млрд рублей.

Субъективный момент

Расследование этого уголовного дела в главном следственном управлении ГУ МВД по Свердловской области тянулось почти семь лет. Было допрошено огромное количество потерпевших, проведено множество сложнейших экспертиз. Однако помимо объективных причин долгого расследования были, по мнению потерпевших, и субъективные.

– Мы считаем, что следователь Михаил Елисеев затягивал дело умышленно и небескорыстно, – говорит Владимир Зверев. – С нами, потерпевшими, разговаривал грубо, требовал документально подтвердить, откуда мы брали деньги. Мы на него жаловались, но жалобы спускали опять ему.

За время расследования произошла некоторая усушка и утруска: в обвинительном заключении фигурировало уже 26,6 тысячи потерпевших и свыше 1,6 млрд мошеннически присвоенных рублей. Это странно, так как, уже находясь под следствием, Илья Брыляков и Александр Харин продолжали обирать людей.

– После «Актива» они создали два десятка мелких фирм и присоединили их в Новосибирске к кооперативу «Радиан», – рассказывает представитель потерпевших Галина Шадрина. – Потом и его решили банкротить, и с 2011 по 2016 год собирали деньги с тех, кого уже обобрали, на госпошлину, на оплату услуг конкурсного управляющего и прочее. Эти деньги тоже пропали.

Неспешный суд

Беспрецедентно долго – почти два с половиной года знакомились обвиняемые и с материалами уголовного дела. По словам начальника следственной части областного полицейского главка Максима Чаплыгина, они двенадцать раз выходили в суд с просьбой ограничить срок ознакомления, но просьбу удовлетворили лишь в конце 2018 года. Однако когда во время пресс-конференции руководства Свердловского областного суда я задала вопрос, почему суды отклоняли ходатайства следствия, заместитель председателя облсуда Евгений Шестаков ответил:

– Ни одно постановление районного суда в областной суд обжаловано не было, чтобы мы могли проверить обоснованность отказа ограничить срок.

Наконец, 20 декабря 2018 года дело поступило в Ленинский районный суд. И началась судебная волокита. Первое, что сделал судья Максим Антропов, это вынес решение о передачи дела в Кировский районный суд. На то, чтобы обжаловать его постановление, ушло несколько месяцев.

– Суд очень долго раскачивался, а потом в месяц проходило одно-два заседания, причем длились они порой минут пятнадцать, – говорит Галина Шадрина. – Ни разу целый день не заседали.

Женщина не преувеличивает. В 2019 году самыми продуктивными были июль и сентябрь, когда состоялось 9 и 7 заседаний, а в остальные месяцы – по одному, по два, по четыре. В 2020 году картина почти такая же. Весь ноябрь заседания откладывались по причине неявки потерпевших. Однако Владимир Зверев утверждают, что повестки ни разу не получал.

– Где гарантия, что другие мои товарищи по несчастью их получали? – спрашивает мужчина.

В январе 2021 года в Ленинском районном суде состоялось три заседания. На последнем судья Максим Антропов огласил решение: производство по делу прекратить из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Надежда умирает последней

Рассмотрение апелляционной жалобы жертв крупнейшей за последние годы финансовой пирамиды в течение долгого времени анонсировалось на сайте областного суда. Подали её лишь двое – Галина Шадрина и Владимир Зверев, к ним в суде присоединилась Елена Ушакова. Остальные, по их словам, кто умер от горя, кто разуверился в том, что справедливости можно добиться.

Те, кто пришли в суд, в справедливость верили. Они наивно пытались убедить тройку судей, что «вор должен сидеть в тюрьме» или хотя бы вернуть награбленное. Свои права они защищали сами, поскольку свои накопления отдали Илье Брылякову и Александру Харину, и денег на адвокатов не имели. Зато за подсудимых говорили квалифицированные юристы. Почему-то у нас потерпевшим услуги адвоката за счет государства не предоставляются. Говорят об этом давно и много, но ситуация не меняется.

В итоге победила буква закона, а не его дух. Решение Ленинского районного суда признали правильным, жалобу потерпевших оставили без удовлетворения. Мошенники наказания избежали, пострадавшие остались ни с чем. Правда, коллегия судей вынесла частное определение в адрес ГУ МВД России по Свердловской области и областной прокуратуры за допущенную волокиту. Погрозили, что называется, пальчиком.

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