Приговор сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, совершившему смертельное ДТП в Екатеринбурге, отменили

Владимир Васильев счёл приговор слишком суровым и добился его отмены. Фото: Галина Соловьева

Свердловский областной суд отменил приговор Ленинского районного суда по резонансному уголовному делу Владимира Васильева, который в августе 2019 года в пьяном виде угнал у приятеля автомобиль и совершил ДТП в центре Екатеринбурга. В аварии погибли два человека и тяжело пострадал ребёнок.

Особую скандальность трагедии придало вмешательство отца виновника ДТП – Андрея Васильева, полковника Росгвардии. Влиятельный папаша, желая отмазать сыночка, даже сдал за него анализы, чтобы скрыть факт, что Владимир Васильев управлял автомобилем в состоянии опьянения. Вскрылись во время предварительного расследования и подтвердились в ходе разбирательства в суде первой инстанции и факты давления на свидетелей. Часть из них уверяли, что Владимир Васильев не пил, часть – что не видели, пил он или нет, хотя все участвовали в вечеринке, где спиртное лилось рекой.

Процесс в Ленинском районном суде то и дело закрывали от публики и СМИ под предлогом необходимости сохранить разные тайны, в том числе и медицинскую. Последняя заключалась в том, что Васильев-отец явился в процедурную и, воспользовавшись тем, что медсестра вышла (абсолютно случайно, разумеется), заполнил баночку своей мочой, обеспечив сыну отрицательный анализ на содержание алкоголя. Следствию удалось вскрыть и изобличить обман. В марте нынешнего года Ленинский районный суд приговорил Владимира Васильева к девяти годам и трём месяцам лишения свободы. Приговор обжаловали и потерпевшие, и подсудимый. Первые считают его слишком мягким, второй – чересчур суровым.

Коллегия судей Жанна Засыпкина, Светлана Смагина, Анатолий Зарайкин решили отменить приговор Владимиру Васильеву. Фото: Скриншот с vk.com

Во время рассмотрения апелляций коллегией из трёх судей Владимир Васильев опять твердил, что был трезв. Эта его позиция больше всего возмущает потерпевших. По их мнению, за два года, которые прошли с момента аварии, подсудимый, убивший двух человек и покалечивший ребёнка, так и не осознал своей вины и пытается уйти от ответственности, не делая попыток загладить свою вину.

Областной суд приговор Ленинского районного суда отменил и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Огласив решение, председательствующая Светлана Смагина уточнила, что приговор отменён по процессуальным основаниям, а подробное мотивированное решение будет готово через трое суток. «Облгазета» продолжит следить за ходом дела.

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