В Екатеринбурге организатора финансовой пирамиды будут судить за обман граждан на 265 миллионов рублей

Он обманул людей на 265 млн рублей.Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который создал финансовую пирамиду. Он обманул уральцев на 264,7 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как установило следствие, обвиняемый организовал кредитно-потребительский кооператив "Ссудо-сберегательный центр "ЗОЛОТОЙ ВЕКЪ". Офисы его компании располагались в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, в Челябинской области, Пермском крае, Башкортостане и Санкт-Петербурге. Работали они в период с апреля 2014 года по ноябрь 2018 года.

Компания заключала с гражданами договоры о передачи их личных сбережений и обещала выплачивать не менее 11% годовых. Люди получали сертификаты участника кооператива, внесение и снятие денег фиксировалось в сберегательной книжке. Выплаты клиентам производили за счёт поступления средств от новых вкладчиков, то есть по принципу "финансовой пирамиды".

В ноябре 2018 года из-за невозможности продолжения выплат офисы компании закрылись. В период существования создатель финансовой пирамиды похитил обманным путём 264,7 миллиона рублей у 472 граждан.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемому будет направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.