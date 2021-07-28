Свердловского экс-сотрудника Ростехнадзора приговорили к 6 годам колонии за взятку в 1,4 миллиона

Обвиняемый получил взятку в размере 1,4 миллиона рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области бывшего сотрудника Ростехнадзора приговорили к шести годам строгого режима. Он виновен в получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей.

Синарский районный суд Каменска-Уральского признал бывшего государственного инспектора межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дениса Семашко виновным в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и за попустительство по службе, в крупном размере"), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие установило, что в ходе выездной проверки требований технических регламентов и строительных норм на строящуюся подстанцию Денис Семашко выявил нарушения, которые могли бы в случае привлечения юрлица к ответственности сорвать сдачу объекта в срок. После этого в июле 2015 года он предложил сотруднику организации за взятку не отражать в акте проверки сведения о нарушениях. В сентябре 2015 года на счёт его родственницы поступили 400 тысяч рублей, затем, в период с ноября по декабрь 2015 года, через посредника Семашко получил ещё 1 миллион рублей от генерального директора предприятия.

"Несмотря на то что свою вину обвиняемый так и не признал, следователям СКР с учётом материалов ФСБ и при оперативном сопровождении областного главка полиции удалось собрать достаточную доказательственную базу", - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Синарский районный суд Каменска-Уральского, учитывая, что Денис Семашко по приговору Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга был осуждён за совершение аналогичных преступлений в ноябре 2019 года, приговорил его к 6 годам строгого режима и лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 3 года. Приговор не вступил в законную силу.