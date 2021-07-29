Начальника отряда противопожарной службы в Асбесте осудили за взятку

Алексей Соколов в августе 2014 года получил через посредника главы коммерческой организации взятку в сумме 26,5 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Городской суд Асбеста вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника ФГБУ "7 отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Свердловской области" Алексея Соколова. Его признали виновным в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, находясь в должности начальника отряда противопожарной службы, Алексей Соколов в августе 2014 года получил через посредника главы коммерческой организации взятку в сумме 26,5 тыс. рублей. Деньги были переведены обвиняемому на карту в качестве благодарности за заключение с компанией договоров купли-продажи пожарных стволов, рукавов пожарных машин и верёвок.

Алексей Соколов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемого им лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере"). Асбестовский городской суд назначил ему штраф в размере 1 млн рублей и на два года запретил занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на госслужбе.

Приговор в законную силу ещё не вступил.