В Полевском сотрудники Управления культурой обвиняются в мошенничестве на 15 миллионов

Начальник Управления культурой также получил взятку в размере 750 тысяч рублей. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области начальник и экс-заместителя главного бухгалтера Управления культурой Полевского городского округа обвиняются в коррупционных преступлениях. Ущерб от их действий составил около 15 миллионов рублей.

Начальнику Управления культурой Полевского ГО предъявлено обвинение в совершении преступлениях, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору , а также лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, а равно за общее покровительство по службе, совершенное в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Бывшего заместителя главного бухгалтера управления обвиняют в преступлении, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как установило следствие, подозреваемые похищали бюджетные средства с 2015 года по июль 2020 года. Они фиктивно трудоустраивали людей в несколько компаний: МКУ "Феникс", МБУК ГЦД "Азов" и МБУ "ЦКиНТ". С осени 2017 года по март 2020 года начальник Управления культурой Полевского ГО получил от директора МБУК ГЦД "Азов" взятку за покровительство в размере 750 тыс. рублей. Общий ущерб составил свыше 14,9 млн рублей.

Прокурор Полевского направил иск о взыскании ущерба на сумму 14,9 млн рублей в пользу Полевского городского округа.