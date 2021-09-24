Экс-депутата гордумы Екатеринбурга Игоря Плаксина посадят на шесть лет за мошенничество

Приговор Игорю Плаксину огласили в суде Чкаловского района Екатеринбурга. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему депутату городской думы Екатеринбурга, застройщику Игорю Плаксину. Он обвинялся в мошенничестве. Игорь Плаксин похитил свыше 2,3 миллиарда рублей.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным Игоря Плаксина в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере).

Следствие установило, что Игорь Плаксин создал и зарегистрировал некоммерческое партнёрство "Уралэнергостройкомплекс", являясь одним из его учредителей. Он организовал сложную, непрозрачную сеть юридических лиц (более 20) различной организационно-правовой формы, которые входили в состав НП. Компании выполняли организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции под контролем Плаксина.

В 2016 году экс-депутат гордумы похитил свыше 258 млн рублей, которые получило подконтрольное ему ООО "Стройуниверсал" в качестве аванса за реконструкцию промышленных мощностей АО "Завод "Пластмасс" в Копейске Челябинской области.

Также он проводил мошеннические операции со строительными проектами. От его действий пострадали более 730 человек.

"В период с сентября 2013 года по январь 2018 года обвиняемый с целью личного обогащения, не имея намерений выполнить взятые по строительству и предоставлению для проживания квартир в ЖК "Новый Уктус" и в ЖК "Первый Николаевский", совершил хищение денежных средств, поступивших от граждан и юридических лиц, на сумму свыше 2,3 млрд. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Суд назначил Игорю Плаксину наказание в виде шести лет лишения свободы, которые он проведёт в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.