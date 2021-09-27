Глава СКР поручил проверить, как одного из участковых в Первоуральске приняли на службу

Подозреваемым предъявлено обвинение, предусматривающее вплоть до 20 лет лишения свободы. Фото: Павел Ворожцов

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении участкового уполномоченного полиции из Первоуральска, который обвиняется в совершении ряда преступлений. Выяснятся, как он был принят на службу в органы внутренних дел.

Накануне полицейские после обращения к ним 12-летней девочки задержали двух подозреваемых в насильственных действиях. Задержанными оказались участковый уполномоченный, младший лейтенант 1988 года рождения, находившийся на выходном, и ранее судимый за кражу, убийство и разбой помощник машиниста коммерческого предприятия. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богинскому М. В. доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении ряда преступлений. В ходе следствия выясняются причины и условия, которые способствовали совершению преступлений, в частности, каким образом участковый был принят на службу в органы внутренних дел", - говорится в сообщении на сайте СКР.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уже сообщил, что участковый уполномоченный поступил на службу в мае 2020 года. "Собранные материалы представители МВД оперативно направили для принятия процессуального решения в региональное подразделение СКР. При подтверждении вины подозреваемых они понесут наказание в установленном законом порядке", - сообщил полковник Горелых.

По данным СУ СКР по региону, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о совершении ряда преступлений. Им предъявлено обвинение, предусматривающее вплоть до 20 лет лишения свободы.