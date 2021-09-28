Игорь Плаксин, бывший депутат и бизнесмен, обманувший более тысячи дольщиков, отправится на шесть лет в колонию

Судья Игорь Шенаурин оглашал приговор Игорю Плаксину в течение двух дней. Фото: Скрин с видео Чкаловского районного суда

На днях в Чкаловском районном суде огласили приговор бывшему депутату Екатеринбургской городской думы, бывшему бизнесмену Игорю Плаксину. Его осудили за хищение свыше 2,5 млрд рублей и обман сотен дольщиков.

На столе, стоя за которым, судья Игорь Шенаурин зачитывает приговор, громоздятся папки с материалами этого уголовного дела. В них – история потрясающего мошенничества на ниве долевого строительства и не только.

– С сентября 2013 года по январь 2018 года Плаксин, с целью личного обогащения и не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по строительству, через жилищные кооперативы «Новый Уктус» и «Первый Николаевский», – звучат строки из обвинительного заключения, – присвоил средства дольщиков. Кроме того, Плаксин похитил 258,5 млн рублей у Копейского завода пластмасс, заключив договор подряда и не выполнив его условия.

Афера с жилищными кооперативами принесла горе многим уральцам и доставила массу хлопот местным властям. Строительство домов, на которые собирались деньги, застопорилось. От «Первого Николаевского» пострадали 780 человек, от «Нового Уктуса» – ещё 194. Областным и городским властям пришлось привлекать новых инвесторов и застройщиков, чтобы пайщики смогли получить либо квартиры, либо денежную компенсацию. Всё это заняло не один год.

Немало времени понадобилось и на то, чтобы распутать клубок махинаций. Занимались этим сотрудники следственного подразделения главного управления МВД России по Свердловской области.

– В ходе расследования уголовного дела было проведено 167 судебных экспертиз, допрошено 829 потерпевших и более ста свидетелей, – рассказал руководитель пресс-службы областного главка, полковник Валерий Горелых. – По нашим подсчётам, было изъято и изучено свыше 10 тысяч листов различных финансовых документов.

Судебное разбирательство тоже тянулось больше года. Но это и неудивительно. Дело сложное, многотомное. Пришлось вызывать и заслушивать множество свидетелей. Кроме того, рассмотрение прерывалось то неявкой участников по уважительным причинам, то иными обстоятельствами.

За это время в арбитражном суде Свердловской области были рассмотрены дела о банкротстве как самого Игоря Плаксина, так и его сына Михаила. Последний выступал поручителем по кредитам, которые получала компания «Стройуниверсал», являвшаяся генподрядчиком некоммерческого партнёрства «Уралэнергостройкомплекс» – детища Плаксина-отца. Это НП представляло собой сложную и непрозрачную систему из множества юрлиц. Главным же бенефициаром – истинным владельцем – выступал Игорь Плаксин, который через компьютерную программу лично контролировал поступление средств на счета.

На суде Игорь Плаксин свою вину отрицал. Он признал, что контролировал все процессы в НП «Уралэнергостройкомплекс», но утверждал, что подряд завода пластмасс собирался выполнить. Остановку строительства жилья объяснял кризисом 2014–2016 годов. Он уверял, что пытался выпутаться из положения за счёт создания предприятий в разных сферах. Заявил, к примеру, что открыл стоматологическую клинику, а также магазины брендовой одежды, где делами заправляла его бывшая гражданская жена. Однако, по мнению следствия, в её бизнес также вливалась часть средств обманутых дольщиков.

После всего, услышанного на суде, финальное выступление гособвинителя повергло в шок. Он запросил для Игоря Плаксина семь лет лишения свободы, но – условно. Вообще-то в последние годы подобного рода условно-суровые приговоры для проворовавшихся бизнесменов стали не редкостью. У потерпевших и у посторонней публики они вызывают смех сквозь слёзы негодования. К счастью, судья Игорь Шенаурин решил не превращать приговор в посмешище.

– Вопреки мнению государственного обвинителя, – заявил он, – суд убеждён, что достижение целей социальной справедливости и исправления Игоря Плаксина возможно лишь путём изоляции от общества на срок, соразмерный содеянному.

Судья также подчеркнул, что принесение извинений потерпевшим, учитывая общественную опасность и последствия деяний подсудимого, не может считаться основанием для смягчения наказания. В итоге Чкаловский районный суд приговорил Игоря Плаксина к шести годам лишения свободы. Под стражу его взяли прямо в зале суда. Подобного исхода Игорь Плаксин, видимо, ожидал, так как на оглашение приговора явился с добротной и вместительной дорожной сумкой. Взял с собой из дома самые необходимые вещи, которые пригодятся в тюрьме.

Впрочем, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

СПРАВКА ОГ Игорь Плаксин являлся депутатом Екатеринбургской городской думы пятого и шестого созывов.

1 марта 2009 года избран депутатом от избирательного округа № 33

8 сентября 2013 года избран депутатом от одномандатного избирательного округа № 17

В первом и во втором созывах входил в состав постоянных комиссий по бюджету и экономической политике; по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию

КСТАТИ Из числа депутатов Екатеринбургской городской думы пятого и шестого созывов в колонию загремел и депутат Олег Кагилев.В марте 2020 года Кировский районный суд приговорил его к 7 годам лишения свободы за приготовление к получению взятки в особо крупном размере. Откат в размере 6,6 млн рублей он должен был получить, когда работал начальником областного управления капстроительства, за предоставление преимущественного права реконструкции спортивного комплекса в Кушвинском городском округе.

Судебный пристав надевает наручники Игорю Плаксину. Фото: Скрин с видео Чкаловского районного суда