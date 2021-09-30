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30 сентября 2021, 18:19

Экс-президент Франции Николя Саркози приговорён к году тюремного заключения

Николя Саркози

Николя Саркози стал первым французским президентом, приговорённым к заключению в тюрьме. Фото: пресс-служба Кремля.

Исправительный суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюремного заключения. Он признан виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году.

При этом Николя Саркози будет отбывать наказание вне колонии с электронным браслетом, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.tv. Кроме экс-президента по делу проходили ещё 13 фигурантов, среди которых соратники Саркози в партии "Республиканцы" и коммуникационное агентство Bygmalion. Они обвинялись в фальсификации счетов в период предвыборной гонки.

Согласно французскому законодательству, кандидат в президенты не может тратить на предвыборную кампанию более 22,5 млн евро. В случае с Николя Саркози этот порог был превышен почти вдвое - сумма расходов составила почти 43 млн евро.

Напомним, что в марте 2021 года бывшего президента Франции уже осудили на три года тюрьмы, два из которых условные и один реальный. Тогда суд признал его виновным в незаконной прослушке телефонных звонков.

Николя Саркози стал первым французским президентом, приговорённым к заключению в тюрьме.

Областная газета Свердловской области

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