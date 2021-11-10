При ремонте трассы "Екатеринбург - Тюмень" было похищено 50 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Фото: Алексей Кунилов

Уральская транспортная прокуратура провела проверку и установила, что при ремонте трассы "Екатеринбург - Тюмень" было украдено 50 миллионов бюджетных рублей. Управлением на транспорте МВД России по УрФО возбуждено уголовное дело.

Уральская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. Было установлено, что в 2017 году ФКУ "Уралуправтодор" заключил госконтракт с АО "ДЭП №8" на работы по ремонту трассы "Екатеринбург - Тюмень". Акционерное общество, в свою очередь, заключило договор субподряда с неким ООО.

Субподрядчик в подтверждение исполнения контракта передал акты о выполненных в 2017-2018 годах работах, указав завышенные понесённые расходы. Ремонт проводился в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)".

"На основании недостоверных документов заказчиком оплачены услуги по закрытию движения на железнодорожных путях в период ремонта автодороги. Таким образом, представителями организации путем обмана подрядчика и заказчика из федерального бюджета Российской Федерации похищены денежные средства в размере более 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уральский транспортный прокурор вынес постановление и направил материалы в следственный орган. Управление на транспорте МВД России по УрФО возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Расследование находится под надзором Уральской транспортной прокуратуры.