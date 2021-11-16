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Общество / Суды и криминал
16 ноября 2021, 18:05

Сотрудники Уральской оперативной таможни раскрыли схему контрабанды мускуса кабарги на 50 миллионов рублей

Мускусные железы кабарги.

Так выглядят высушенные мускусные железы самцов кабарги. Фото: Уральское таможенное управление

С февраля 2020-го по июль 2021 года директор одной из фирм по подложным документам вывез в Южную Корею и Гонконг почти 14 килограммов мускуса кабарги стоимостью более 40 млн рублей. Последнюю попытку незаконного экспорта шести килограммов этого ценного биологического ресурса на сумму свыше 9 млн рублей уральским таможенникам удалось предотвратить совместно с сибирскими коллегами.

Оперативники выявили серию эпизодов нелегальной добычи самцов краснокнижных мускусных оленей на территории Иркутской области и Республики Бурятия, когда 43-летний житель Иркутска попался с поличным при попытке вывоза в страны Юго-Восточной Азии высушенной струи кабарги. В народной медицине Китая и Кореи она считается особо целебным веществом и применяется для лечения мужской дисфункции и более ста других заболеваний.

Однако по российскому законодательству и Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны железы кабарги относятся к стратегически важным ресурсам. Их экспорт допускается только при наличии разрешения Росприроднадзора. Как установили уральские оперативники, злоумышленник подделал необходимые документы и предоставил их при таможенном декларировании, которое он осуществлял через Иркутскую и Сибирскую электронную таможни.

– Это крупнейшее задержание мускуса таможенными органами за последние десять лет, – прокомментировал работу сотрудников начальник отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Сибирской оперативной таможни Станислав Шубин.

Таможенники провели обыски в офисе и на дому у директора фирмы-экспортёра, изъяли документы и электронные носители информации. Действия мужчины подпадают под ч. 1 статьи 226.1 УК РФ о контрабанде особо ценных диких животных. Максимальное наказание по ней составляет до семи лет лишения свободы.

Областная газета Свердловской области

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