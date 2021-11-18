Главный десантник УрФО Евгений Тетерин стал фигурантом уголовного дела

Евгений Тетерин также руководит региональным отделением "Юнармия" и входит в Общественную палату. Фото: Павел Ворожцов

На председателя Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгения Тетерина завели уголовное дело. Его задержали.

Информацию об этом подтвердили корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

"Уголовное дело, о котором идёт речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается", - рассказали в ведомстве.

Как сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах, речь идёт о деле по ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество при передаче взятки"). Евгений Тетерин уже задержан, сегодня ему может быть избрана мера пресечения в Ленинском районном суде Екатеринбурга.