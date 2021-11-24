Едва не сжёгший живьём трёх человек житель Волчанска проведёт в колонии 12 лет

Сидя на скамье подсудимых, Аркадий Аксёнов, вероятно, снова и снова вспоминал, что он натворил. Фото: Алексей Кунилов

Такие совпадения случаются нечасто: 23 ноября 2020 года Аркадий Аксёнов поджёг дом, где находились его жена, тёща и десятилетний сын, а 23 ноября 2021 года судья Свердловского областного суда Павел Неретин огласил приговор. 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, плюс полтора года ограничения свободы после отбытия наказания, плюс возмещение материального вреда.

Невзлюбила тёща зятя

Жила в Волчанске семья Аксёновых. Обычная, каких много. Муж Аркадий, его жена Ирина и трое их сыновей. В этой семье, как и во многих, неприязненные отношения сложились между тёщей и зятем. Елена Вилкова мужа дочери недолюбливала и не считала необходимым скрывать свою неприязнь. Она была убеждена, что Ирина заслуживает лучшего, что Аркадий не способен материально обеспечить семью, воспитанием детей не занимается. Практически каждый визит тёщи к Аксёновым заканчивался скандалом. Не стал исключением и тот ноябрьский день.

Жуткие подробности трагедии удалось воссоздать на предварительном следствии и подтвердить в ходе судебного разбирательства. Среди дня Елена Вилкова пришла в гости к дочери. На почве давней неприязни между тёщей и зятем вспыхнула ссора. Мужчина в ярости выскочил во двор, сбегал в гараж, схватил канистру с бензином, вернулся в дом, плеснул горючую жидкость на пол, облил входную дверь. А затем взял лежащую возле печи бересту, разжёг её и кинул на пол. Огонь полыхнул мгновенно. Закричала жена, поскольку языки пламени охватили её ноги, на которые попали брызги бензина. Тёща попыталась убежать, но Аркадий сильно толкнул её – прямо в открытый лаз подпола. А сам вышел наружу и запер за собой дверь.

Ирина Аксёнова, у которой, как позднее установили врачи, было обожжено 80 процентов тела, сумела разбить окно, выбраться наружу, добежать до соседей и попросить их вызвать пожарных. К счастью, те прибыли быстро, успели спасти Елену Вилкову и одиннадцатилетнего Кирилла, который делал уроки в дальней комнате. Молодую женщину и мальчика отправили в больницу. Ирина через несколько дней скончалась от развившейся ожоговой болезни, а Кирилл, получивший ожог дыхательных путей, выздоровел.

На оглашение приговора судье Павлу Неретину потребовалось больше часа. Фото: Алексей Кунилов

Есть нюансы

Оставшиеся в живых участники происшествия, мальчик не в счёт, поскольку, как всё происходило, не видел, о причинах конфликта и мотивах преступления рассказывают по-разному.

– Мы с женой обедали, когда пришла Елена Антоновнf, – давал показания Аркадий Аксёнов. – Ирина пригласила её за стол, а та вскоре начала ко мне цепляться, ругать, угрожать, что выгонит меня из дома. Тогда я сказал, что лучше сожгу дом, а она ответила: «Жги!» Но я никого не хотел убивать, я просто хотел попугать тёщу.

– Когда я пришла к ним в гости, Аксёнов сказал: «Ты чего приперлась?» Ирина вступилась за меня. Он ушёл за канистрой бензина. Облил всю кухню. Я побежала в комнату к внуку, но он толкнул меня в подпол. Сказал: «Задыхайся!». Я стала кричать. Потом выбралась, и меня через окно вытащил пожарный, – так описала события Елена Вилкова.

Самое страшное в этой истории то, что охваченные ненавистью взрослые не позаботились в первую очередь о ребёнке, который находился в горящем доме в заведомо беспомощном, как было подчёркнуто на суде, состоянии. Ни мать, ни бабушка к нему не кинулись. А отец, когда поджигал дом, о нём и вовсе не подумал. Начальник караула пожарной части Роман Рассохин сообщил, что в дальней комнате обнаружил ребёнка без сознания, вынес его на улицу и передал бригаде скорой помощи. Мальчика на вертолёте доставили в областную детскую клиническую больницу в Екатеринбурге.

– Мой подзащитный уверяет, что он не знал, что Кирилл был дома. Он думал, что тот, как и двое других сыновей, в школе, – говорит адвокат Михаил Зорников. – Кстати, соседи о нём дурного слова не сказали: непьющий, работящий, к детям хорошо относился. И есть свидетельства, что тёща не раз пыталась выселить зятя из дома. Отношения между ними накалены до предела, даже в суде перепалки возникали. Конечно, это не оправдывает Аксёнова, но объясняет, что довело до крайности.

Ни потерпевшие, ни их представители на оглашение приговора не явились. Фото: Алексей Кунилов

Бедные дети

От конфликтов взрослых больше всего страдают дети. Эту аксиому со всей очевидностью подтвердила трагедия в Волчанске. Трое мальчишек навсегда лишились матери, а отца увидят нескоро. Детей забрала к себе в Тавду сестра Аркадия Аксёнова, они будут жить с тётушкой. И хотя подсудимый многократно и, похоже, искренне повторял на суде, что раскаивается в содеянном, ничего уже невозможно исправить: жена погибла в муках, дети осиротели. Злоба слепа и частенько бьёт по дорогим и близким.

Огласив приговор и разъяснив порядок его обжалования, судья задал Аркадию Аксёнову стандартный вопрос:

– Подсудимый, вам всё понятно? Приговор в законную силу не вступил. Вы можете подать апелляционную жалобу через областной суд.

В ответ прозвучало: «Да, я понял». После этого к Аксёнову подошёл адвокат, чтобы обсудить дальнейшие действия.

– Он сказал, что не хочет оспаривать приговор, затягивать дело, так как это мешает сестре оформить постоянную опеку на детьми и получать на них пособие, – передаёт суть переговоров Михаил Зорников. – Говорит, что будет работать на зоне, помогать своим, хотя не понимает, что там много не заработаешь…

Гособвинитель тоже удовлетворён приговором.

– Суд согласился с нашими доводами и назначил Аксёнову такое наказание, которое мы просили, только срок ограничения свободы немного уменьшил, – говорит старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Илья Соколов. – Но этого вполне достаточно. Человек и так сам себя наказал.

Адвокат Михаил Зорников просил суд учесть раскаяние своего подзащитного. Фото: Алексей Кунилов