Иск певца Стаса Костюшкина к Монеточке передали в Басманный суд Москвы

В ожидании начала судебного заседания Фото: Алексей Кунилов

За два дня до Нового года в Чкаловском районном суде Екатеринбурга состоялось очередное рассмотрение иска певца Стаса Костюшкина к певице Монеточке. Истец пытается доказать, что ответчица «украла» у него музыкальное произведение, нарушив тем самым его авторские права. Заседание закончилось, едва успев начаться.

Ознакомив представителей сторон с их правами, судья Елена Грязных сообщила, что после предыдущего заседания, пока дело находилось у экспертов, выяснилось, что местом постоянной регистрации и проживания Елизаветы Гырдымовой, выступающей под псевдонимом Монеточка, с мая 2021 года является Москва. И поинтересовалась у представителя ответчицы Василия Савченко, почему он не сообщил об этом раньше, в момент поступления искового заявления в суд. На что получила ответ, что представитель сам не был в курсе.

Поскольку по закону гражданские иски рассматриваются по месту постоянного жительства ответчика, судья предложила представителям сторон высказать своё мнение о передаче материалов дела в Москву. Те не возражали, и судья удалилась в совещательную комнату. Вернувшись в зал минут через двадцать, Елена Грязных огласила определение: передать иск на рассмотрение в Басманный районный суд Москвы.

«Напомним, бывший солист группы «Чай вдвоём» Стас Костюшкин заявил, что Монеточка без всякого согласования переделала его композицию «Женщина, я не танцую» и исполнила её на свой лад: «Мама, я не зигую». И потребовал выплатить ему 900 тысяч рублей в качестве компенсации. Его адвокат после первого заседания в Чкаловском районном суде Роман Лалаян заявил журналистам, что «не нужна экспертиза, чтобы установить, что это плагиат». Певица Монеточка и её менеджеры эти утверждения начисто отвергают. Досудебную претензию Стаса Костюшкина они оставили без ответа.

«Областная газета» будет следить, чем закончится спор в Москве, начатый в Екатеринбурге.

Встать, суд идёт! Фото: Алексей Кунилов

Представитель ответчицы Василий Савченко объясняет судье, почему он не знал, что Монеточка постоянно проживает в Москве Фото: Алексей Кунилов

Представитель истца Александр Гудков Фото: Алексей Кунилов