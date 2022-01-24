В Кольцово женщина пыталась вывезти контрабандой 1,4 млн рублей

Женщина пыталась вывезти за границу большую сумму налички. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге будут судить женщину за контрабанду наличных. Она пыталась вывезти из страны 1,4 млн рублей.

Свердловская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 35-летней женщины за контрабанду наличных средств.

По версии дознания, в ноябре прошлого года обвиняемая умышленно не задекларировала и незаконно переместила через таможенную границу более 1,4 млн рублей.

Уголовное дело будут рассматривать в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

Читайте также:

В Екатеринбурге вынесли приговор жителю ЯНАО за контрабанду валюты.