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Общество / Суды и криминал
24 января 2022, 12:42

В Кольцово женщина пыталась вывезти контрабандой 1,4 млн рублей

Деньги и калькулятор

Женщина пыталась вывезти за границу большую сумму налички. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге будут судить женщину за контрабанду наличных. Она пыталась вывезти из страны 1,4 млн рублей.

Свердловская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 35-летней женщины за контрабанду наличных средств.

По версии дознания, в ноябре прошлого года обвиняемая умышленно не задекларировала и незаконно переместила через таможенную границу более 1,4 млн рублей.

Уголовное дело будут рассматривать в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

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Областная газета Свердловской области

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