Силовики обнаружили в Нижнем Тагиле склад с 7 тысячами бутылок контрафактного алкоголя

Общая стоимость контрафакта превышает 2 млн рублей. Фото: руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское» совместно с коллегами из ОМОН Росгвардии и ФСБ обнаружили склад с немаркированной алкогольной и табачной продукцией. Её общая стоимость превышает 2 млн рублей.

На складе 55-летнего предпринимателя, который занимается оптовой и розничной продажей продуктов питания, силовики обнаружили рядом с мешками с сахаром и мукой коробки, в которых была контрафактная алкогольная продукция. В двух фургонах, припаркованных возле склада, также хранились немаркированный алкоголь и табачная продукция.

"Всего в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли около 3300 бутылок водки, почти 3500 бутылок коньяка различных наименований, а также почти 55 тысяч пузырьков по 100 мл косметического средства по уходу за кожей лица, в состав которого входит спирт крепостью 75 % и более 30 000 пачек табачной продукции", — сообщил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

По его словам, общая стоимость изъятой продукции превышает 2 млн рублей.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции). Уроженцу Закавказья грозит до 6 лет лишения свободы. До выяснения всех обстоятельств мужчину оставили под подпиской о невыезде.