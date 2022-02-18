Полиция начала поиски водителя серой "Волги", который пытался похитить детей под Екатеринбургом

Полиция устанавливает личность подозреваемого. Фото: скриншот из видео в группе "Подслушано "Арамиль" в соцсети "ВКонтакте"

Жители Бобровского и Арамиля распространяют в соцсетях информацию о "похитителе детей" — мужчина на серой "Волге" дважды попытался посадить к себе в машину несовершеннолетних, предлагая подвезти их. Полиция устанавливает личность подозреваемого.

Один из жителей Бобровского рассказал в группе "Подслушано "Арамиль" в соцсети "ВКонтакте", что попытка похищения произошла в 8:30 на улице Дёмина, когда мальчик шёл в школу. Мужчина попытался затащить его в машину, однако ребёнку удалось вырваться и убежать.

Ещё об одной попытке похищения ребёнка уже в Арамиле рассказали в группе "Село Косулино": когда девочка выходила из бассейна, к ней подошёл мужчина кавказской национальности и начал уговаривать поехать с ним. Водитель "Волги" говорил, что родители девочки попросили подвезти её до дома. Девочка на уговоры не поддалась, зашла обратно в бассейн и ждала, пока мужчина уедет.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал "ОГ", что в полиции знают о произошедшем.

"Кто-то пригласил ребёнка в машину — якобы подвезти. К счастью, ничего не вышло. Заявление поступило, сообщение зарегистрировано, сотрудники уголовного розыска сейчас проводят проверку, устанавливают личность водителя и обстоятельства случившегося", — сказал полковник Валерий Горелых.

Кроме того, в соцсетях сообщают о том, что видели в Арамиле серый автомобиль "Шевроле Лачетти", который поджидает детей возле школ. Водитель предлагает "подкинуть до дома", говорит детям, что якобы у родителей сломалась машина, и они попросили его довезти ребёнка домой. Водитель "Шевроле" по описанию очевидцев похож на водителя "Волги".

Администрации школ и секций рассылают в родительских чатах сообщения о необходимости провести беседы с детьми по поводу того, как вести себя в подобных ситуациях. Родителям также рекомендуют усилить контроль за детьми на пути "школа — дом". Местные жители Арамиля и Бобровского предлагают организовывать дружины, пока злоумышленников не найдёт полиция.